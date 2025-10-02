BBC: Ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς λέει «όχι» στο σχέδιο Τραμπ για εκεχειρία

Σε επαφή με τη στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα βρίσκονται οι διαμεσολαβητές της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Κατάρ σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για κατάπαυση πυρός, όπως αναφέρει σχετικά το BBC.

Μάλιστα, οι διαμεσολαβητές της παλαιστινιακής οργάνωσης, σύμφωνα με το BBC, αντιλαμβάνονται πως η απάντηση της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς στη Γάζα -στην πρόταση του Τραμπ- θα είναι αρνητική.

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ θεωρεί ότι το σχέδιο σχεδιάστηκε για να κατατροπώσει τη Χαμάς, είτε η ομάδα το αποδεχτεί είτε όχι, και γι' αυτό είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο με τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ, που έχουν περικυκλώσει τον θύλακα.

Χαμάς: Γιατί αρνείται το σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου - το οποίο έχει ήδη αποδεχτεί το Ισραήλ - ορίζει ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Εκτιμάται ότι μέρος της πολιτικής ηγεσίας της οργάνωσης στο Κατάρ είναι ανοιχτό στο να το αποδεχτεί με τροποποιήσεις- αλλά έχει διαπιστώσει ότι η επιρροή της είναι περιορισμένη, καθώς δεν έχει τον έλεγχο των ομήρων που κρατά η ομάδα στη Γάζα.

Πιστεύεται ότι υπάρχουν 48 εναπομείναντες όμηροι, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Ένα άλλο εμπόδιο για ορισμένους στη Χαμάς είναι ότι το σχέδιο απαιτεί να παραδώσουν όλους τους ομήρους κατά τις πρώτες 72 ώρες της εκεχειρίας - δίνοντας το μόνο διαπραγματευτικό τους χαρτί.

Ακόμα και με την εγγύηση του Τραμπ ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης εντός της ομάδας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις μόλις παραλάβει τους ομήρους - ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στην Ντόχα.

