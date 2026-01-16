Βέλγιο: 12χρονο παιδί θεωρήθηκε ύποπτο για τζιχαντιστική προπαγάνδα

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανηλίκων στο Βέλγιο που φέρονται να συνδέονται με την τζιχαντιστική ιδεολογία, με τις υπηρεσίες πληροφοριών να κάνουν λόγο πως μέσα στους φακέλους τρομοκρατικών υποθέσεων, αυτής της προέλευσης υπάρχει η αναφορά ενός 12χρονου παιδιού σε αυτόν τον τύπο προπαγάνδας.

Η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στην τελευταία ετήσια έκθεση της Κρατικής Ασφαλείας, της πολιτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Βελγίου.

Στο μεταξύ το Βέλγιο πρόκειται να τιμήσει φέτος τα 10 χρόνια από τις τζιχαντιστικές επιθέσεις των Βρυξελλών (32 νεκροί το Μάρτιο 2016), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο πυρήνα με αυτές του Παρισιού το Νοέμβριο 2015, όσο αυτή η ιδεολογία εξακολουθεί να είναι παρούσα και να κάνει πιθανό το ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης.

«Η τρομοκρατική απειλή σαλαφιστικής-τζιχαντιστικής έμπνευσης εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη απειλή όσον αφορά την τρομοκρατία» στο Βέλγιο, αναφέρεται την έκθεση.

Η εν λόγω απειλή αφορά το 80% των φακέλων που έχουν συγκροτήσει οι αρχές στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος διαμοιρασμού πληροφοριών για τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία, υπογραμμίζεται.

Πέρυσι, τα πρόσωπα που εντοπίσθηκαν να καταναλώνουν τζιχαντιστική προπαγάνδα οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος ή η Αλ-Κάιντα, ήταν «συχνά νεαρά, ακόμα και πολύ νεαρά», με μέση ηλικία 22 ετών, ενώ «το πιο νέο ήταν 12 ετών», συνεχίζει αυτή η υπηρεσία πληροφοριών.

Στην έκθεση δεν αναφέρεται τι επακολούθησε στη δίκη της υπόθεσης αυτού του ανήλικου παιδιού, το οποίο θεωρήθηκε πως συνιστά απειλή.

«Είναι σαφές ότι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ένα φάκελος αφορά έναν ανήλικο» και μόλις οι ύποπτοι αυτοί ταυτοποιούνται, «ασφαλώς αποτεινόμαστε στις αρμόδιες αρχές, για παράδειγμα στην εισαγγελία ανηλίκων», δήλωσε η επικεφαλής της Κρατικής Ασφαλείας Φρανσίσκα Μποστέν μιλώντας στον δημόσιο γαλλόφωνο βελγικό ραδιοσταθμό RTBF.

Τα σχέδια για ανάληψη βίαιης δράσης αφορούσαν το 2025 «αυξανόμενο αριθμό ανηλίκων», οι οποίοι ανέρχονταν «περίπου στο ένα τρίτο» των υπόπτων, αναφέρει ακόμα η Κρατική Ασφάλεια. Όμως οι έφηβοι αυτοί «είχαν, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, ένα σχέδιο που είχε λίγο μόνο προχωρήσει, ήταν λίγο επεξεργασμένο ή δύσκολα πραγματοποιήσιμο», προστίθεται στην έκθεση.