Βέλγιο: Αποκτά αμυντικά drones αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ - Βάζει τέλος στην απειλή εχθρικών UAV

Το Βέλγιο ενισχύει την αντιαεροπορική του άμυνα μετά τις πρόσφατη απειλή από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών βάσεων, αποκτώντας αμυντικά drones ικανά να τα αναχαιτίζουν.
Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τέο Φράνκεν, δήλωσε ότι υπέγραψε σήμερα συμφωνία στην πρωτεύουσα της Λετονίας με την Origin Robotics για την απόκτηση αμυντικών drones, κοινοποιώντας μέσω X φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να περιεργάζεται ένα τέτοιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο εργοστάσιο της εταιρείας.
Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδίου για την αντιμετώπιση drones, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πόσα εξ αυτών προορίζονται για την Origin Robotics.
Το βελγικό υπουργείο Άμυνας φιλοδοξεί να επενδύσει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων απειλών, το οποίο θα περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονικών παρεμβολών.
