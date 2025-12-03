Φεντερίκα Μογκερίνι: Ελεύθερη μετά από τη σύλληψη για υπόθεση απάτης

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και νυν πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, συνελήφθη την Τρίτη (2/12) στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Κολλέγιο της Ευρώπης.

Ωστόσο, μετά από πολύωρη ανάκριση, αφέθηκε ελεύθερη, καθώς δεν θεωρήθηκε ύποπτη φυγής.

Οι συλλήψεις και η έρευνα

Μαζί με τη Μογκερίνι συνελήφθησαν δύο ακόμη Ιταλοί αξιωματούχοι:

Ο Στέφανο Σανίνο, πρώην γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ και νυν υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν.

Ο Τσέζαρε Τζεγκρέτι, διευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάθεση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ύψους 990.000 ευρώ για νέους διπλωμάτες την περίοδο 2021-22. Οι κατηγορίες που διερευνώνται περιλαμβάνουν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Για να πραγματοποιηθούν οι συλλήψεις, η βελγική Δικαιοσύνη ζήτησε και έλαβε την άρση της διπλωματικής ασυλίας της Μογκερίνι και του Σανίνο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι ανακρίθηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, εξήγησαν τη θέση τους και τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν κρίθηκαν ύποπτοι διαφυγής.

Το ιστορικό της Μογκερίνι

Η 52χρονη Ιταλίδα πολιτικός υπηρέτησε ως Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. από το 2014 έως το 2019, εκπροσωπώντας την Ένωση σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, όπως οι διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Από το 2020 είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενώ από το 2022 διευθύνει και τη Διπλωματική Ακαδημία της Ε.Ε., το πρόγραμμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να συνεχίζει τις έρευνες γύρω από πιθανές παρατυπίες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παρά τις σοβαρές κατηγορίες, η Μογκερίνι και οι δύο συνεργάτες της αφέθηκαν ελεύθεροι, γεγονός που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε ένα σκάνδαλο που συγκλονίζει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.