Βέλγιο: Ένα ταξίδι 4 ημερών με τρένο στις πιο όμορφες πόλεις της χώρας

Τα ταξίδια με τρένο έχουν μια ξεχωριστή γοητεία. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να βλέπεις το τοπίο να αλλάζει έξω από το παράθυρο, να περνάς από τη μία πόλη στην άλλη χωρίς το άγχος της οδήγησης και να φτάνεις σχεδόν κατευθείαν στην καρδιά του προορισμού.

Το Βέλγιο είναι μια χώρα που προσφέρεται για μια τέτοια εμπειρία, καθώς οι αποστάσεις ανάμεσα στις σημαντικότερες πόλεις του είναι μικρές και το σιδηροδρομικό δίκτυο επιτρέπει εύκολα τις μετακινήσεις.

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