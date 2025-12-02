Βέλγιο: Φάτνη χωρίς πρόσωπα προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων - Τι απαντά η δημιουργός

Στην εμβληματική μεσαιωνική πλατεία Grand-Place των Βρυξελλών, τοποθετήθηκε φέτος μια φάτνη ενόψει Χριστουγγέννων που έχει πυροδοτήσει ποικίλες αντιδράσεις.

Ο λόγος της σφοδρής κριτικής που δέχεται από πολιτικούς, πιστούς και απλούς πολίτες που ζητούν την απομάκρυνσή του θεωρώντας ότι προσβάλει τη χριστιανική κληρονομιά είναι ότι οι φιγούρες του Ιωσήφ, της Παναγίας και του Θείου Βρέφους είναι απρόσωπες.

Συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Les Étoffes de la Nativité» (Τα υφάσματα της Γέννησης), είναι μια εγκατάσταση φτιαγμένη εξολοκλήρου από ανακυκλωμένα υφάσματα, έτσι αντί για πρόσωπα, υπάρχει μια συρραφή υφασμάτων σε καφέ και μπεζ αποχρώσεις.

Οι αντιδράσεις

Ο Georges-Louis Bouchez, επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος MR, που συμμετέχει στην κυβερνητική συμμαχία του Βελγίου, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι ο Χριστός από ύφασμα «δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση το πνεύμα των Χριστουγέννων». Συνέκρινε τις φιγούρες με «ζόμπι».

Ο Μπουσέ ξεκίνησε συλλογή υπογραφών από το Σάββατο, ζητώντας την αντικατάσταση της φάτνης πριν τα Χριστούγεννα του 2026. Μέσα σε τρεις ημέρες, η πρωτοβουλία συγκέντρωσε πάνω από 33.000 υπογραφές, σύμφωνα με τον ίδιο..

Η απάντηση της καλλιτέχνιδας

Η συγκεκριμένη φάτνη στο Βέλγιο αποτελεί έργο της καλλιτέχνιδας Βικτόρια-Μαρία Γκάγιερ και είχε συζητηθεί στο πλαίσιο του δημοτικού συνασπισμού που περιλάμβανε το κόμμα του Μπουσέ, το Μεταρρυθμιστικό Κίνημα (MR), χωρίς να εμποδιστεί η τελική έγκριση για την εγκατάστασή της.

Η καλλιτέχνιδα, πιστή καθολική, δήλωσε ότι η πρόθεσή της δεν ήταν να αμφισβητήσει τις παραδόσεις. «Τα υφασμάτινα πρόσωπα δημιουργήθηκαν για να δώσουν χώρο στη φαντασία όλων και σίγουρα δεν αποσκοπούν στο να αποκλείσουν καμία κοινότητα», ανέφερε σε συνέντευξή της.

Χωρίς να έχει αποδειχθεί σύνδεση με τις αντιδράσεις, τα υφασμάτινα στοιχεία που αναπαριστούσαν το κεφάλι του Ιησού αφαιρέθηκαν από τη φάτνη το Σάββατο. Ο δήμος τα αντικατέστησε και ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την εγκατάσταση.