Βέλγιο: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο - Αναφορές για νεκρούς

Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο και, σύμφωνα με μη κατονομαζόμενη ακόμη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters με επείγον τηλεγράφημά του, υπάρχουν νεκροί.

Το ατύχημα συνέβη περίπου 1 χιλιόμετρο από το σιδηροδρομικό σταθμό Μπούγκενχαουτ, ενώ οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα φώτα της ισόπεδης διάβασης αναμένα.

A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.



The barriers were down and lights were red at the time.



«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο X o υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν.

«Η σύγκρουση έλαβε χώρα στις 8.08 π.μ. Τα βίντεο δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα φανάρια ήταν κόκκινα. Δεν γνωρίζουμε πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί το ατύχημα. Αυτό πρέπει να το διερευνήσουν η αστυνομία και η εισαγγελία», δήλωσε ο Thomas Baeken της βελγικής εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρομικών γραμμών Infrabel.

«Το τρένο είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει. Ο μηχανοδηγός εφάρμοσε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση», συμπλήρωσε.