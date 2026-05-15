Βελιγράδι: Συνελήφθη ο διοικητής της αστυνομίας για υπόθεση δολοφονίας

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Βελιγραδίου, Βέσελιν Μίλιτς, συνελήφθη την Παρασκευή (15/5) ως ύποπτος για απόκρυψη δολοφονίας και παροχής βοήθειας στον δράστη να εξαφανίσει το νεκρό σώμα του θύματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας δήλωσε σε δελτίο τύπου ότι ο Μίλιτς «δεν είναι πλέον επικεφαλής του Αστυνομικού Τμήματος του Βελιγραδίου», χωρίς να εξηγήσει εάν είχε παραιτηθεί ή είχε απολυθεί.

Την Πέμπτη, η Ανώτερη Εισαγγελία δήλωσε ότι έλαβε αναφορά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικής Αστυνομίας ότι ένα άτομο ονόματι κατήγγειλε την εξαφάνιση του συντρόφου του.

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα στο εστιατόριο την Τετάρτη, όπου βρήκαν δύο κάλυκες και ίχνη αίματος που πιστεύεται ότι ανήκουν στον αγνοούμενο άνδρα, όπως σημειώνει το balkaninsight.com.

Την Πέμπτη, η Εισαγγελία δήλωσε ότι δύο ύποπτοι, οι οποίοι κατονομάστηκαν, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, παράνομη οπλοκατοχή και πρόκληση γενικού κινδύνου. Η σύζυγος συνελήφθη αργότερα επίσης ως ύποπτη ότι έφερε το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε για να πυροβολήσει το θύμα.

Ο Μίλιτς διορίστηκε επικεφαλής της αστυνομίας του Βελιγραδίου τον Νοέμβριο του 2020. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής της αστυνομίας του Βελιγραδίου από το 2013 έως το 2018, μετά την οποία έγινε σύμβουλος του Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος.