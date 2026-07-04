Αντιμέτωπη με μια κολοσσιαία ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται η Βενεζουέλα, έπειτα από τα δύο σφοδρότατα σεισμικά χτυπήματα της 24ης Ιουνίου. Οι δύο δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εκδηλώθηκαν με χρονική απόσταση μικρότερη του ενός λεπτού. Το χτύπημα άφησε πίσω του εκτεταμένες ισοπεδώσεις κτιρίων και σοβαρότατες ζημιές στις υποδομές, επηρεάζοντας δραματικά τη βόρεια παράκτια ζώνη και τις περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα, Καράκας.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, η τραγωδία έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 2.645 ανθρώπους. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 12.000, ενώ περίπου 15.000 πολίτες βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς στέγη. Εν τω μεταξύ, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια των πληγεισών περιοχών.

Χάσμα μεταξύ κρατικού μηχανισμού και κοινωνίας

Η διαχείριση της κρίσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Από την πλευρά της, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών, αρνούμενη τις κατηγορίες περί έλλειψης συντονισμού και αργοπορίας. Υποστήριξε ότι χιλιάδες κρατικοί υπάλληλοι βρέθηκαν άμεσα στο πεδίο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η εικόνα που μεταφέρουν οι οργανώσεις αρωγής, οι εθελοντές και οι ίδιοι οι επιζώντες είναι εντελώς διαφορετική. Γίνεται λόγος για τεράστιες καθυστερήσεις στην παροχή βαρέων μηχανημάτων, τροφίμων και φαρμάκων, γεγονός που ανάγκασε τους ίδιους τους πολίτες να στήσουν τις πρώτες επιχειρήσεις διάσωσης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, καταγράφονται καταγγελίες για κλοπές της ανθρωπιστικής βοήθειας και κακοδιαχείριση από τις ίδιες τις δυνάμεις ασφαλείας, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις κάποιων αξιωματούχων.

Οικονομικό σοκ και διεθνής αρωγή

Στις κατεστραμμένες περιοχές καταφτάνει πλέον διεθνής βοήθεια, με ιατρικό προσωπικό, ανθρωπιστικό υλικό και διασώστες από το εξωτερικό. Για την ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περισσότερους από 900 στρατιωτικούς στο έδαφος της Βενεζουέλας, διατηρώντας παράλληλα επιπλέον δυνάμεις σε κοντινές βάσεις στο Κουρασάο και στο Πουέρτο Ρίκο.

Τέλος, το βάρος της ανοικοδόμησης προδιαγράφεται δυσβάσταχτο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας ανάλυσης κινδύνων Verisk, οι οικονομικές ζημιές αναμένεται να ξεπεράσουν το αστρονομικό ποσό των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κατάσταση, η κυβέρνηση της χώρας σχεδιάζει την ίδρυση ενός ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας παράλληλα λάβει δεσμεύσεις για στήριξη από διεθνείς οικονομικούς θεσμούς και οργανισμούς.