Βενεζουέλα: Η πρόεδρος «μαριονέτα» Ροδρίγκες κάλεσε τον Τραμπ να τερματίσει το εμπάργκο

Η υπηρεσιακή πρόεδρος στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροδρίγκες κάλεσε χθες Πέμπτη τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην άρση του αποκλεισμού και των κυρώσεων σε βάρος της χώρας της.

Ως αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο πριν την απαγωγή του από πράκτορες των ΗΠΑ, η Ντέλσι Ροδρίγκες πήρε τα ηνία της εξουσίας στις αρχές Φεβρουαρίου και αποπειράται έκτοτε μία απότομη στροφή στις σχέσεις ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσιγκτον.

Υποδέχθηκε την επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βενεζουέλα, τον διευθυντή της CIA, τον επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας.

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε χθες η κ. Ροδρίγκες, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας το 2019. Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έδωσε άδειες που επιτρέπουν σε μερικές πολυεθνικές να δραστηριοποιούνται στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, υπό προϋποθέσεις.

Μετά τη βίαιη ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσιγκτον έκανε σαφές πως εννοεί να υπαγορεύει τις αποφάσεις της Βενεζουέλας, διαχειριζόμενη την κυβέρνηση ως καθεστώς «μαριονέτα».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ εξήρε τη σχέση με την υπηρεσιακή πρόεδρο και διαβεβαίωσε πως η χώρα του παρέλαβε πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Πρόεδρε Τραμπ, ως φίλοι, ως εταίροι, εγκαινιάζουμε νέο πρόγραμμα συνεργασίας με τις ΗΠΑ», τόνισε χθες η κ. Ροδρίγκες.

Υπό αμερικανική πίεση, η κυβέρνησή της προώθησε μεταρρυθμίσεις στον τομέα του πετρελαίου, ανοίγοντάς τον στον ιδιωτικό τομέα, και νόμο περί αμνηστίας, προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι κρατούμενοι που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς.