Βενεζουέλα: «Kαταδίκασε» το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ και μιλάει για «αποικιοκρατική απειλή»

Η Βενεζουέλα «καταδίκασε» σήμερα το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το οποίο ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρείται "εντελώς κλειστός", με το Καράκας να μιλά για "αποικιοκρατική απειλή".

"Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και καταδικάζει την αποικιοκρατική απειλή που υποτίθεται ότι επηρεάζει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της, αποτελώντας έτσι μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας", αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η δήλωση του Ντόναλντ Ο Τραμπ διατυπώνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών τους στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, και επικαλούνται χερσαία πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών.

Η Βενεζουέλα "απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο Τραμπ, "στο οποίο ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα" συνεχίζει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο Τραμπ "προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας".

"Αυτό το είδος δηλώσεων συνιστά εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας", προσθέτει το υπουργείο.

Επιπλέον, το Καράκας εκτιμά ότι με αυτήν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον "αναστέλλει μονομερώς τις πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά και κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο του επαναπατρισμού Βενεζουελάνων" παράτυπων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Μέχρι σήμερα, 75 πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων", υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση. Οι πτήσεις αυτές συνεχίζονταν παρά την κρίση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά.

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει στο γεγονός ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σήμερα, το αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε αρκετές προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.