Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για εξωδικαστικές εκτελέσεις φερόμενων διακινητών ναρκωτικών

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, κατηγόρησε χθες Τετάρτη τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πως διέπραξαν εξωδικαστικές δολοφονίες όταν έπληξαν ταχύπλοο στην Καραϊβική, στο οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επέβαιναν διακινητές ναρκωτικών.

«Δολοφόνησαν 11 ανθρώπους χωρίς να περάσουν από στη δικαιοσύνη. Ρωτώ αν είναι αποδεκτό αυτό», είπε ο κ. Καμπέγιο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του.

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν προχθές Τρίτη πως διεξήγαγαν «στοχευμένο πλήγμα» στην Καραϊβική. Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε σε 11 νεκρούς «ναρκωτρομοκράτες», υποτίθεται μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, τα οποία «μετέφεραν ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ».

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις λεπτομέρειες με ανεξάρτητο τρόπο.

«Καμιά υποψία για διακίνηση ναρκωτικών δεν επιτρέπει να διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις στη θάλασσα», επέμεινε ο κ. Καμπέγιο, που πολλοί θεωρούν δεύτερο τη τάξει της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

«Τίποτα δεν είναι σαφές, τίποτα δεν εξηγήθηκε, ανακοίνωσαν πομπωδώς πως δολοφόνησαν 11 ανθρώπους. Το θέμα είναι πολύ λεπτό. Και το δικαίωμα στην υπεράσπιση;» επέμεινε ο υπουργός.

Η στρατιωτική επιχείρηση σηματοδοτεί νέα θεαματική κλιμάκωση, μετά την υπογραφή από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος που επιτρέπει την ανάπτυξη του στρατού εναντίον λατινοαμερικάνικων καρτέλ των ναρκωτικών.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων») και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψή του.

Από την πλευρά του ο κ. Μαδούρο κάνει λόγο περί απειλής αμερικανικής στρατιωτικής απόβασης και τονίζει πως η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να εμπλακεί σε «ένοπλο αγώνα για να υπερασπιστεί την εθνική επικράτεια».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει απειλήσει δημόσια να προχωρήσει σε εισβολή στη χώρα μέχρι σήμερα, όμως ο κ. Μαδούρο βλέπει – και πολιτικοί αντίπαλοί του πιθανόν εύχονται – πιθανή επιχείρηση «αλλαγής καθεστώτος».