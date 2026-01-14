Βενεζουέλα: Μετά από έναν χρόνο τερματίστηκε ο αποκλεισμός του Χ

Το κοινωνικό δίκτυο X είναι και πάλι προσβάσιμο στη Βενεζουέλα, μετά από ένα χρόνο αφότου οι χρήστες είχαν αποκλειστεί από τον αποπεμφθέντα πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις δυνάμεις των ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου.

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, έγραψε χθες στο X: «Ας παραμείνουμε ενωμένοι, προχωρώντας προς οικονομική σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος ευημερίας που αξίζουμε να ονειρευόμαστε».

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪



¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Παράλληλα, η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας άρχισε να αφήνει ελεύθερους φυλακισμένους με την αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες Τρίτη, εξαίροντας την εξέλιξη, που χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση από την Ουάσιγκτον του πλέον ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.