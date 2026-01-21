Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε τάνκερ στην Καραϊβική

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα συνελήφθη χθες Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom).
Πρόκειται για την έβδομη σύλληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.
Βγάλαμε 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα
Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τα οποία ήδη διαθέτουν προς πώληση, όπως είπε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
«Έχουμε βγάλει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα τις πρώτες τέσσερις ημέρες. Έχουμε ακόμα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τα πουλάμε στην αγορά. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.
Ερωτηθείς αν θα ήθελε να μιλήσει στον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είναι έγκλειστος σε αμερικανική φυλακή μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω πως θα κάνω κάτι τέτοιο».
- Ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, για το κόμμα Καρυστιανού: «Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις άλλων συγγενών»
- Ξεσπά on air ο Στραβελάκης μετά τις αιχμές Καρυστιανού: «Τα περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια»
- Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ
- Κλειστά τα σχολεία στην Πάτρα αύριο λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.