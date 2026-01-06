Τραμπ: Σε συζητήσεις με τους ενεργειακούς κολοσσούς για την «τύχη» των πετρελαίων στη Βενεζουέλα

Συνάντηση με στελέχη των μεγάλων ενεργειακών πολυεθνικών εταιρειών σχεδιάζει η αμερικανική κυβέρνηση μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να συζητηθεί η ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε προσπάθεια να επαναφέρει τις κορυφαίες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες σε αυτό το κράτος της Νότιας Αμερικής, που πριν από περίπου δύο δεκαετίες είχε εθνικοποιήσει τον έλεγχο των ενεργειακών δραστηριοτήτων.

Οι τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες – Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron – , δεν έχουν προβεί σε νέες συζητήσεις με την κυβέρνηση σχετικά με την σύλληψη του Μαδούρο, σύμφωνα με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας,κάτι που αντιτίθεται σε όσα είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, αναφέροντας πως είχε ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με όλες τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, τόσο πριν όσο και μετά την σύλληψη του Μαδούρο.

Οι επερχόμενες συναντήσεις θα είναι κομβικές για τους στόχους της αμερικάνικης κυβέρνησης να ενισχύσει την παραγωγή και τις εξαγωγές από τη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, που μπορούν να διυλιστούν στα ειδικά σχεδιασμένα διυλιστήρια των ΗΠΑ.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα απαιτήσει χρόνια εργασίας και δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές.

«Η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία είναι έτοιμη να επεκταθεί στη Βενεζουέλα»

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις συναντήσεις, αλλά δήλωσε την άποψη πως η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία είναι έτοιμη να επεκταθεί στη Βενεζουέλα. «Όλες οι πετρελαϊκές μας εταιρείες είναι έτοιμες και πρόθυμες να κάνουν μεγάλες επενδύσεις στη Βενεζουέλα που θα ανοικοδομήσουν τις πετρελαϊκές τους υποδομές, οι οποίες καταστράφηκαν από το παράνομο καθεστώς Μαδούρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς.

Οι Exxon, Chevron και ConocoPhillips δεν απάντησαν σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Το ενδεχόμενο οι πετρελαϊκές εταιρείες να λάβουν επότηση από τις ΗΠΑ έκανε γνωστό ο Τραμπ σε δήλωσή του, προκειμένου να ανοικοδομήσουν την ενεργειακή υποδομή της Βενεζουέλας.

Ο ίδιος, ερωτηθείς αν η κυβέρνηση είχε ενημερώσει κάποιες πετρελαϊκές εταιρείες για την στρατιωτική επιχείρηση, απάντησε αρνητικά, λέγοντας: «Οι πετρελαϊκές εταιρείες γνώριζαν ότι σκεφτόμασταν να κάνουμε κάτι, αλλά δεν τους είπαμε ότι θα το κάναμε», είπε συγκεκριμένα.

Στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας σχολίασαν στο Reuters ότι οι εταιρείες θα ήταν απρόθυμες να συζητήσουν πιθανές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα σε ομαδικό πλαίσιο, επικαλούμενες ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία που περιορίζουν τις συλλογικές συζητήσεις μεταξύ των ανταγωνιστών σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και τα επίπεδα παραγωγής.

Μεγάλα σχέδια, μεγάλα προβλήματα

Ο Τραμπ δήλωσε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο ότι αναμένει από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας, η οποία μειώθηκε περίπου στο ένα τρίτο τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω υποεπενδύσεων και κυρώσεων.

Ωστόσο, αυτά τα σχέδια μπορεί να μην ευδοκιμήσουν, καθώς υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα για το πολιτικό μέλλον της χώρας, το νομικό πλαίσιο και τη μακροπρόθεσμη πολιτική των ΗΠΑ, σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου.

Η Chevron είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία πετρελαίων που δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.