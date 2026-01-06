Ποιος ελέγχει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας - Πώς επηρεάζεται η αγορά ενέργειας από τις εξελίξεις

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έφερε, ξανά, στο προσκήνιο μία από τις πιο πολιτικά ευαίσθητες πετρελαϊκές βιομηχανίες στον κόσμο, αναγκάζοντας τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν ποιος ελέγχει τους πόρους αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας και αν αυτοί μπορούν να αναζωογονηθούν, ουσιαστικά, μετά από δεκαετίες παρακμής.

«Η Petróleos de Venezuela (PDVSA), η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία, ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και των αποθεμάτων πετρελαίου» δήλωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

Η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron δραστηριοποιείται στη χώρα, ενώ ρωσικές και κινεζικές εταιρείες συμμετέχουν, επίσης, μέσω συνεργασιών, αν και «ο έλεγχος της πλειοψηφίας παραμένει στην PDVSA» εξήγησε ο ίδιος στο CNBC.

Η Βενεζουέλα κρατικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου της τη δεκαετία του 1970 και δημιουργήθηκε η PDVSA. Η παραγωγή έφτασε στο αποκορύφωμά της με περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 1997, αλλά έκτοτε έχει πέσει στα 950.000 βαρέλια την ημέρα, με περίπου 550.000 εξ αυτών να εξάγονται την ημέρα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Lipow.

Το πολιτικό μέλλον της χώρας θα είναι αυτό που θα κρίνει και το μέλλον των πετρελαίων. Εάν σχηματιστεί μια πιο φιλοαμερικανική και φιλοεπενδυτική κυβέρνηση, η Chevron θα βρίσκεται στην «καλύτερη θέση» για να επεκτείνει τον ρόλο της, δήλωσε ο Σολ Κάβονιτς, επικεφαλής της έρευνας για την ενέργεια στην MST Financial.

Ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Repsol και η Eni θα μπορούσαν, επίσης, να επωφεληθούν, δεδομένης της υπάρχουσας θέσης τους στη Βενεζουέλα, πρόσθεσε.

Πετρελαιοφόρο πλοίο στη λίμνη Μαρακαΐμπο της Βενεζουέλας. | EPA/HENRY CHIRINOS/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο πετρέλαιο

Ειδικοί προειδοποιούν πως οποιαδήποτε αλλαγή καθεστώτος θα μπορούσε να διαταράξει την εμπορική αλυσίδα που διατηρεί τη ροή του πετρελαίου από τη χώρα της λατινικής Αμερικής.

«Δεδομένου ότι δεν είναι σαφές, προς το παρόν, ποιος είναι υπεύθυνος στη Βενεζουέλα, ενδέχεται να δούμε τις εξαγωγές να σταματούν εντελώς, καθώς οι αγοραστές δεν γνωρίζουν σε ποιον να στείλουν τα χρήματα» εξήγησε ο Λίποου.

Πρόσθεσε ότι ο τελευταίος γύρος αμερικανικών κυρώσεων σε έναν σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων έχει επηρεάσει σοβαρά τις εξαγωγές, αναγκάζοντας τη χώρα να μειώσει την παραγωγή.

Πρόκειται για δεξαμενόπλοια που λειτουργούν εκτός των παραδοσιακών συστημάτων ναυτιλίας, ασφάλισης και ρύθμισης για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά πετρελαίου από χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Ρωσία και το Ιράν, οι οποίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς από τις ΗΠΑ στις εξαγωγές ενέργειας.

Ο Λίποου αναμένει ότι η Chevron θα συνεχίσει να εξάγει 150.000 βαρέλια την ημέρα, περιορίζοντας τυχόν άμεσο αντίκτυπο στην προσφορά. Ωστόσο, είπε ότι η ευρύτερη αβεβαιότητα θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αύξηση της τιμής των τοπικών αποθεμάτων. Λόγω του ότι η αγορά είναι επαρκώς εφοδιασμένη - τουλάχιστον προς ώρα - ενδέχεται το μέτρο να έχει «σχεδόν αμελητέο» αντίκτυπο, όπως εκτίμησε ειδικός.

Ο τύπος πετρελαίου της Βενεζουέλας - ένα βαρύ, όξινο, αργό πετρέλαιο - μπορεί να είναι τεχνικά δύσκολο ως προς την εξαγωγή του, αλλά είναι πολύτιμο για τα σύνθετα διυλιστήρια, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Και παρότι ενδέχεται να υπάρξουν έσοδα, εάν χαλαρώσουν και οι κυρώσεις, «η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας βρίσκεται σε κατάσταση τέτοιας παρακμής που, ακόμη και με μια αλλαγή στην κυβέρνηση, είναι απίθανο να δούμε οποιαδήποτε ουσιαστική αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου για χρόνια, καθώς απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την αποκατάσταση της υπάρχουσας υποδομής» όπως είπε ο Λίποου.