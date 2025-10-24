Βενεζουέλα: «Οποιαδήποτε επιχείρηση της CIA θα αποτύχει»

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη πως οποιαδήποτε επιχείρηση της CIA εναντίον της χώρας του «θα αποτύχει», μετά την εντολή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διεξαχθούν μυστικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής από την υπηρεσία κατασκοπείας.

«Ξέρουμε ότι η CIA είναι παρούσα» στη χώρα, είπε ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο. Οι Αμερικανοί «μπορεί να αναπτύξουν δεν ξέρω πόσους πράκτορες που συνδέονται με τη CIA σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας», όμως «κάθε προσπάθεια θα αποτύχει».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Αυτή την εβδομάδα άφησε εκ νέου ανοικτό το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν χερσαία πλήγματα που θα έχουν στο στόχαστρο καρτέλ των ναρκωτικών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και άλλα μέσα με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών, που έχουν στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της Νικολάς Μαδούρο.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει εννιά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, με συνολικά τουλάχιστον 37 νεκρούς. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών ωστόσο αμφισβητείται από ειδικούς, καθώς διεξάγονται σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα και οι ύποπτοι δεν συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Κατά την άποψη του κ. Μαδούρο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος», για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του.