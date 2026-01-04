Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της Βενεζουέλας, όπως διέταξε αργά το βράδυ του Σαββάτου το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μετά τα όσα έγιναν με τον Νικολάς Μαδούρο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ροντρίγκεζ «αναλαμβάνει και ασκεί, σε ιδιότητα αναπληρώτριας, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που είναι συνυφασμένα με το αξίωμα του προέδρου… προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας».

Το δικαστήριο προσέθεσε πως θα συζητήσει το θέμα για να «καθορίσει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους, τη διοίκηση της κυβέρνησης και την υπεράσπιση της κυριαρχίας ενόψει της αναγκαστικής απουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Η 56χρονη δικηγόρος γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 και είναι κόρη αριστερού αντάρτη. Κατάγεται από το Καράκας και συνεργάζεται στενά με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της νομοθετικής εξουσίας της εθνοσυνέλευσης.

Έχει διατελέσει επίσης υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, γεγονός που την κατέστησε βασική προσωπικότητα για την οικονομία της Βενεζουέλας και τον ιδιωτικό τομέα, όπως μεταδίδει το SkyNews.

Έγινε αντιπρόεδρος το 2018, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορους κυβερνητικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων αυτών της υπουργού Επικοινωνίας και Πληροφοριών, της υπουργού Εξωτερικών και της επικεφαλής μιας φιλοκυβερνητικής συντακτικής συνέλευσης που ενίσχυσε τις εξουσίες του Μαδούρο το 2017. Εφάρμοσε ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές για την καταπολέμηση του υπερπληθωρισμού στη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο είχε αποκαλέσει την Ροντρίγκεζ «τίγρη» για την σθεναρή υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του. Είπε επίσης ότι ήταν «μια νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη ενός μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χίλιες μάχες».

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, η Ροντρίγκεζ, είπε ότι η Βενεζουέλα «δεν θα γίνει ποτέ αποικία» κανενός έθνους.

Πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα είναι ανοιχτή σε μια σχέση σεβασμού με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μόνο εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, έκανε έκκληση για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του.