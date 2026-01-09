Βενεζουέλα: Στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα η Ματσάδο – Το σχέδιο Τραμπ και ο ρόλος του πετρελαίου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει τα σχέδια του με φόντο το πετρέλαιο της χώρας και το ζήτημα της προεδρίας να παραμένει «ανοιχτό».

Αν και η Ντέλσι Ροντρίγκες έχει αναλάβει προσωρινά, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα (9/1) ότι «θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η Βενεζουέλα να οδηγηθεί σε εκλογές ενώ ενημέρωσε ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα και ότι ανυπομονεί να την χαιρετήσει κατά την επίσκεψή της.

«Καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα και ανυπομονώ να την χαιρετήσω. Έχω ακούσει ότι θέλει να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Πρόεδρος στο Fox News.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Τραμπ πριν από λίγες ημέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, αν και η Ματσάδο είναι «πολύ συμπαθητική γυναίκα», «δεν έχει την υποστήριξη ούτε το σεβασμό της χώρας» για να ηγηθεί της Βενεζουέλας.

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Μέρες μετά τα την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκαλύπτςι σταδιακά το σχέδιο του για τη χώρα.

Ποιο ήταν τελικά όμως το πραγματικό σχέδιο Τραμπ; Όπως επισημαίνει και ο Guardian, ο Τραμπ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα τεράστια αποθέματα αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας για να αποκτήσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του πετρελαίου του δυτικού ημισφαιρίου, σε μια προσπάθεια να μειώσει την τιμή της αγοράς σε περίπου 50 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην προοπτική παραγωγής αρκετού αργού πετρελαίου από τα πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας, ώστε να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου στις ΗΠΑ από τα σημερινά 56 δολάρια το βαρέλι σε περίπου 50 δολάρια, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα ενεργειακά κόστη για τους καταναλωτές, σύμφωνα με το Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου έχουν ήδη καταγράψει σημαντικές απώλειες τα τελευταία χρόνια λόγω της υπερπροσφοράς αργού πετρελαίου. Οι τιμές έπεσαν κατά σχεδόν 20% το 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια απώλεια από την πανδημία Covid-19 και την πρώτη φορά που η αγορά πετρελαίου κατέγραψε ετήσιες απώλειες για τρία συνεχόμενα έτη.

Εκτός από την πτώση των τιμών της αγοράς, οι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι τα σχέδια του Τραμπ για τον έλεγχο των αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο, περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης της Ρωσίας και της Κίνας στη χώρα της Νότιας Αμερικής, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προπύργιο παραγωγής πετρελαίου στο δυτικό ημισφαίριο.

Η Ευρώπη κατά του Τραμπ μετά τις ενέργειες στη Βενεζουέλα

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Γερμανίας καταδίκασαν σφοδρά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας αντίστοιχα ότι η Ουάσιγκτον «απομακρύνεται από τους διεθνείς κανόνες» και ότι ο κόσμος κινδυνεύει να μετατραπεί σε «λημέρι ληστών».

Με ασυνήθιστα σκληρές και προφανώς ασυντόνιστες δηλώσεις, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ προειδοποίησαν ότι η μεταπολεμική διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες ενδέχεται να διαλυθεί σύντομα.

«Οι ΗΠΑ είναι μια καθιερωμένη δύναμη, αλλά μια δύναμη που σταδιακά απομακρύνεται από ορισμένους από τους συμμάχους της και απομακρύνεται από τους διεθνείς κανόνες που μέχρι πρόσφατα προωθούσε», δήλωσε ο Μακρόν στο διπλωματικό σώμα της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων εχθές Πέμπτη (8/1).

«Οι πολυμερείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, μεταξύ άλλων.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων

Την ίδια στιγμή μπου πολλά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά η τελευταία εξέλιξη είναι η απελευθέρωση πολτιικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα.

Κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, όπου ζήτησαν από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής ανακοίνωσε νωρίτερα την ίδια μέρα ότι θα απελευθερώσει «σημαντικό αριθμό» κρατουμένων, σε μια κίνηση που η κυβέρνησή της χαρακτήρισε ως «προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης».

«Τους ζητήσαμε να το κάνουν και ήταν υπέροχοι, πραγματικά. Μας έδωσαν όλα όσα θέλαμε», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει μια σειρά από κρατούμενους υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που η κυβέρνηση της χώρας χαρακτήρισε ως «προσπάθεια για ειρήνη», λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για την απαγωγή του προέδρου Μαδούρο.

Μεταξύ των πρώτων που απελευθερώθηκαν ήταν ο Ενρίκε Μαρκές, πρώην υποψήφιος για την προεδρία, και ο Μπιάτζιο Πιλιέρι, επιχειρηματίας και πρώην βενεζουελανός βουλευτής, οι οποίοι κρατούνταν σε ένα κέντρο κράτησης στο Καράκας γνωστό ως El Helicoide.

Χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών

Βέβαια, ο αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών, βάζοντας στο κάδρο και το Μεξικό. «Θα ξεκινήσουμε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε τι συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 107 νεκρούς.