Βενεζουέλα: Στους 3.811 έφτασαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό

Ο - ακόμη προσωρινός - επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, στους 3.811 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες σε τηλεοπτική παρέμβασή του.

«Μπορούμε να πούμε ότι ως σήμερα, 8η Ιουλίου 2026», έχει επιβεβαιωθεί ότι «3.811 αδελφοί και αδελφές μας δυστυχώς σκοτώθηκαν εξαιτίας της τραγωδίας του διπλού σεισμού», είπε ο κ. Ροδρίγκες, έχοντας πλάι του την αδελφή του, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3.685 νεκρούς.

Ακόμη, οι σεισμοί προκάλεσαν «16.740 τραυματισμούς», ενώ 6.462 άνθρωποι διασώθηκαν. «Προσφέραμε βοήθεια σε 86.794 οικογένειες» και «17.907 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι», σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τις μεγαλύτερες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, ειδικά στην πολιτεία Λα Γουάιρα.