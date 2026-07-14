Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 4.734 οι νεκροί – Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Ξεπέρασαν τους 4.700 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.734 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα (13/7) αναφερόταν σε 4.490 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ είχε υπολογίσει τη μεθεπομένη της τραγωδίας πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τις εκτενέστερες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου πλέον χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς — σε γήπεδα, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια…

Πάνω από 19.500 πληγέντες διαμένουν στους καταυλισμούς αυτούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Διασώστες από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες συνεχίζουν τη μαραθώνια προσπάθεια να βγάλουν πτώματα από τα συντρίμμια. Κατά τα επίσημα δεδομένα, πάνω από 850 ακίνητα υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν εντελώς.

Διεθνής βοήθεια συνεχίζει να φτάνει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Φορτίο από τη Ρωσία, με τρόφιμα και προμήθειες για τα θύματα, αφίχθη αεροπορικώς χθες, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ μέσω Telegram.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι διανεμήθηκαν πάνω από 100.000 δέματα με είδη πρώτης ανάγκης σε περιοχές που επλήγησαν.