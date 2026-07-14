Βερολίνο: Άνδρας νάρκωσε και βίασε 14 γυναίκες - Το κατάλαβαν, αφού το είδαν σε βίντεο

Ένας 68χρονος άνδρας από το Βερολίνο της Γερμανίας, κατηγορήθηκε για τη νάρκωση και τον βιασμό 14 γυναικών που είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογών γνωριμιών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πράξης του, φέρεται να βιντεοσκοπούσε.

Κανένα από τα θύματα δεν θυμόταν τις φερόμενες πράξεις, οι οποίες αποκαλύφθηκαν όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμα του υπόπτου και κατέσχεσε αρχεία δεδομένων που περιείχαν «πολυάριθμα βίντεο σεξουαλικών αδικημάτων», δήλωσαν.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να νάρκωσε στις γυναίκες με υπνωτικά χάπια σε συνδυασμό με αλκοόλ και στη συνέχεια τις βίασε. Λέγεται ότι είχε γνωρίσει τις γυναίκες εκ των προτέρων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία του Βερολίνου, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το The Straits Times.

Συνολικά 58 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί σε σχέση με τα φερόμενα εγκλήματα του άνδρα και οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί μέχρι στιγμής αφορούν 22 περιπτώσεις βιασμού εναντίον 14 γυναικών, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την υπόθεση από την αστυνομία στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, η οποία ερευνούσε παρόμοια εγκλήματα που διαπράχθηκαν από άλλον άνδρα. Αυτό το άτομο επικοινωνούσε με τον ύποπτο στο Βερολίνο.

Γερμανία: Η έφοδος στο διαμέρισμα του υπόπτου

Η αστυνομία στο Βερολίνο έκανε έφοδο στο διαμέρισμα του υπόπτου για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2025, όταν αποκάλυψε τα βίντεο με τις φερόμενες επιθέσεις.

Μετά από μια δεύτερη έρευνα τον Μάρτιο του 2026, ο κατηγορούμενος συνελήφθη και έκτοτε βρίσκεται προφυλακισμένος, ανέφεραν.

Κατηγορείται για 22 κατηγορίες βιασμού με επιβαρυντικά στοιχεία, καθώς και για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.