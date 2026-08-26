Βερολίνο: Εντοπίστηκε βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Εκκενώνονται πάνω από 5.500 κατοικίες

Οι κάτοικοι 5.600 κατοικιών στο Βερολίνο κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την Τετάρτη, μετά τον εντοπισμό βόμβας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί ζώνη αποκλεισμού σε ακτίνα 500 μέτρων και η εκκένωση της περιοχής έχει ξεκινήσει.

Der eingerichtete Sperrkreis beträgt rund 500m um den Fundort der Weltkriegsbombe. Unsere Kolleginnen und Kollegen evakuieren aktuell diesen Bereich. Bitte verlassen Sie umgehend den Sperrbereich.



Eine Notunterkunft befindet sich in der

Sonnenallee 188, 12059 Berlin in der… pic.twitter.com/pfzSE0GMqZ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 26, 2026

Η επιχείρηση στην περιοχή Νόικελν του Βερολίνου ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ ή ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το εκρηκτικό, βάρους 100 κιλών, εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης στον πυθμένα του καναλιού Νόικελν, λίγα μόλις τετράγωνα από την οδό Ζόνενάλε, έναν από τους βασικούς εμπορικούς δρόμους της περιοχής.

Unsere Lautsprecherwagen sind im gesamten Bereich unterwegs und informieren die Anwohnenden über die aktuellen Maßnahmen.



Für die anstehende Entschärfung muss ein Sicherheitsradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet werden. Alle Personen, die sich innerhalb des… pic.twitter.com/5whoHVsKaV — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 26, 2026

Η βόμβα ανασύρθηκε από το νερό και τοποθετήθηκε σε πλωτή εξέδρα. Στη συνέχεια, γερανός επρόκειτο να την ανυψώσει και να την τοποθετήσει στην όχθη, όπου θα γινόταν η εξουδετέρωσή της, σύμφωνα με την αστυνομία.

🇩🇪 In Berlin, 5,600 people are being evacuated due to a World War II-era bomb, law enforcement officials in the German capital reported. pic.twitter.com/HeKAFYBAj1 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 26, 2026

Για τους κατοίκους που επηρεάζονται από την επιχείρηση έχει δημιουργηθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Περίπου 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης η Πυροσβεστική, ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας.

Εντός της ζώνης αποκλεισμού βρίσκονται, μεταξύ άλλων, μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, καταφύγιο για άστεγους και παιδικός σταθμός.