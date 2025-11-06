Βιέννη: Ανακαλύφθηκε αποθήκη όπλων που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς

Μυστική αποθήκη όπλων ανακάλυψαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας στη Βιέννη, η οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιούταν από την παλαιστινιακή οργάνωση της Χαμάς για χρήση σε «πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη», όπως δήλωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη, (6/11).

Ένας 39χρονος Βρετανός πολίτης, άγνωστης ταυτότητας, που φέρεται να «έχει στενούς δεσμούς με την αποθήκη όπλων», συνελήφθη στο Λονδίνο τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

«Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη ήταν πιθανό να είναι οι στόχοι αυτών των επιθέσεων», πρόσθεσε.

Η αποθήκη όπλων και ο ύποπτος ήταν μέρος μιας διεθνώς συντονισμένης έρευνας από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας, ή DSN, «για μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση με δεσμούς με τη Χαμάς».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το υπουργείο δήλωσε ότι η υπηρεσία πληροφοριών του διαπίστωσε «υποψία ότι μια ομάδα έχει φέρει όπλα στην Αυστρία για να τα χρησιμοποιήσει σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Η αποθήκη όπλων, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε άγνωστες ξένες επιχειρήσεις που συνδέονται με τη Χαμάς, ανακαλύφθηκε σε μια βαλίτσα σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη και περιείχε πέντε πιστόλια και 10 συνοδευτικά γεμιστήρες.

«Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή δράση κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. «Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή για τους τρομοκράτες» συμπλήρωσε.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο 39χρονος συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα από εξειδικευμένους αξιωματικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων της NCA. Βρίσκεται υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ την επόμενη Δευτέρα.