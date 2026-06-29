Βίκτορ Γιάλομ: Αυτοκτόνησε ο γιος του διακεκριμένου ψυχιάτρου Ίρβιν Γιάλομ - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Με βαθιά θλίψη μέσα από τη σελίδα του κορυφαίου ψυχιάτρου, καθηγητή και συγγραφέα Ίρβιν Γιάλομ ανακοινώθηκε από τον γιο του Μπεν Γιάλομ η αυτοκτονία του Βίκτορ Γιάλομ, επίσης ψυχολόγου, θεατρικού συγγραφέα και γιου του Ίρβιν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση ο Βίκτορ Γιάλομ αυτοκτόνησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του Βίκτορ Γιάλομ, γιου του Ίρβιν Γιάλομ και αδελφού μου. Πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια για την οικογένειά μας, αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα που τον γνώρισε μέσα από το έργο του στο Psychotherapy.net.

Ο Βίκτορ ήταν οραματιστής, καλλιτέχνης και άνθρωπος με ξεχωριστό χιούμορ. Σε διάφορες περιόδους της ζωής του πάλεψε με ψυχική ασθένεια. Τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του υπήρξαν ιδιαίτερα δημιουργικά, θετικά και γεμάτα επιτυχίες. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο η ασθένειά του επιδεινώθηκε και τον Φεβρουάριο έδωσε τέλος στη ζωή του.

Μας λείπει αφάνταστα», ανέφερε, ενώ παράλληλα δημοσιεύτηκε λογαριασμός για δωρεές σε αμερικανικό ίδρυμα για την πρόληψη των αυτοκτονιών.

Ποιος ήταν Βίκτορ Γιάλομ

Ο Βίκτορ Γιάλομ (5 Οκτωβρίου 1959 – 26 Φεβρουαρίου 2026) ήταν ψυχοθεραπευτής, επιχειρηματίας, καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός, του οποίου το έργο συνέβαλε καθοριστικά στον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο διδάσκεται και μαθαίνεται η ψυχοθεραπεία. Έφυγε από τη ζωή στο Σαν Άνσελμο της Καλιφόρνιας, σε ηλικία 66 ετών.

Γιος του Ίρβιν και της Μέριλιν Γιάλομ, ο Βίκτορ μεγάλωσε στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, όπου το επιχειρηματικό του πνεύμα ήταν εμφανές ήδη από μικρή ηλικία. Στις πρώτες του επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνονταν παραστάσεις ταχυδακτυλουργίας σε τοπικές εκδηλώσεις, μια επιχείρηση επισκευής αντικειμένων από βινύλιο, καθώς και συνεργασία με την Πολιτεία της Καλιφόρνιας για την αποκατάσταση μονοπατιών στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Διαρκώς συνέλαβε νέες ιδέες και αναλάμβανε τολμηρά εγχειρήματα.

Μετά την απόκτηση του διδακτορικού του από τη California School for Professional Psychology, ίδρυσε την εταιρεία με την οποία το όνομά του συνδέθηκε περισσότερο: το Psychotherapy.net. Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να καταγράψει και να διασώσει το έργο του μέντορά του, Τζέιμς Μπουγκένταλ, εξελίχθηκε σε μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που άλλαξε τον τρόπο της κλινικής εκπαίδευσης. Ξεκινώντας με βιντεοκασέτες VHS, τις οποίες ο ίδιος συσκεύαζε και ταχυδρομούσε, έχτισε την εταιρεία βήμα προς βήμα: αναζητώντας σπάνιες καταγραφές σπουδαίων θεραπευτών εν ώρα εργασίας, παράγοντας πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και οδηγώντας αργότερα την εταιρεία στη μετάβαση από τα DVD στις διαδικτυακές υπηρεσίες συνεχούς ροής (streaming).

Ως παραγωγός, ο Βίκτορ είχε το σπάνιο χάρισμα να ανακαλύπτει πολύτιμο υλικό εκεί όπου οι περισσότεροι δεν θα έψαχναν. Συχνά αναζητούσε ξεχασμένες ή παραγνωρισμένες καταγραφές θρυλικών θεραπευτών και τις έφερνε στο προσκήνιο, καθιστώντας τες προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό. Παράλληλα, διέθετε οξυδέρκεια στο να αναγνωρίζει τις σημαντικές σύγχρονες προσωπικότητες του χώρου και εργαζόταν ακούραστα για να αναδείξει την τέχνη της ποιοτικής ψυχοθεραπείας.

Ο Βίκτορ πίστευε βαθιά ότι η ψυχοθεραπεία δεν μαθαίνεται μόνο μέσα από τη θεωρία, αλλά κυρίως μέσα από την παρατήρηση: βλέποντας πώς έμπειροι κλινικοί θεραπευτές ακούν, ανταποκρίνονται και σχετίζονται με τους ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο. Μέσα από το Psychotherapy.net έκανε αυτόν τον τρόπο μάθησης προσιτό σε φοιτητές και επαγγελματίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν άνθρωπος που έκλεινε συμφωνίες, έλυνε προβλήματα και προτιμούσε να ανοίγει τον δικό του δρόμο, αντί να ακολουθεί τους ήδη χαραγμένους.

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, ο Βίκτορ ήταν δημιουργός με την πιο ουσιαστική έννοια της λέξης. Ήταν σκιτσογράφος και δημιουργούσε τακτικά σκίτσα με θέμα την ψυχοθεραπεία, συνδυάζοντας χιούμορ και διορατικότητα. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική και τη γλυπτική σε ξύλο και μέταλλο, μάθαινε σαξόφωνο, αγαπούσε το σκάκι, έπαιζε επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ) και, όπως θυμούνται πολλοί, χόρευε με μοναδικό, εκκεντρικό στυλ. Φορούσε πολλά «καπέλα» -κυριολεκτικά και μεταφορικά- και έφερνε σε ό,τι έκανε μια παιχνιδιάρικη και ιδιαίτερη διάθεση.

Το 2005 παντρεύτηκε τη Μαρί-Ελέν Γιάλομ στο Λος Μπαρίλες του Μεξικού. Η Μαρί-Ελέν υπήρξε πολύτιμη συνεργάτιδα στην ανάπτυξη του Psychotherapy.net, αλλά και πηγή έμπνευσης, συνοδοιπόρος στις εξερευνήσεις της ζωής και στην καλλιτεχνική δημιουργία.