Βίντεο από τη στιγμή που το Ισραήλ κατεδαφίζει ένα από τα υψηλότερα κτίρια στη Γάζα

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), χθες Κυριακή (28/9) κατεδάφισαν το 16ώροφο Μέκα Τάουερ (Mecca Tower) στη συνοικία Tal al-Hawa, ένα από τα υψηλότερα κτίρια της πόλης της Γάζας.
Το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πως το κτίριο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Αμυντικές Δυνάμεις της χώρας χτύπησαν αποθήκες όπλων που ανήκαν στη Χεζμπολάχ στο χωριό Kafr al-Jarmaq στο νότιο Λίβανο, και οι εκρήξεις ακούστηκαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ.
Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ισραήλ για τη Γάζα
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας, με φόντο ένα σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Το παραπάνω, «έπεσε στο τραπέζι»,μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε χθες ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.
Ο αξιωματούχος, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, με τον Νετανιάχου.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά.
Με πληροφορίες από YNET
