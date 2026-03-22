Φόβοι για τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν δύο κτήρια - Ανασύρθηκαν πέντε άτομα

Δύο κτήρια κατέρρευσαν στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης την Κυριακή, με πιθανολογούμενη αιτία έκρηξη φυσικού αερίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε άτομα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άλλοι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ακόμα και για νεκρούς. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, σύμφωνα με αναφορές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν απομακρύνοντας ερείπια.

Πλάνα από το σημείο που κοινοποιήθηκαν από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης η οποία είναι σε εξέλιξη.

Άλλες εικόνες δείχνουν την έκταση της καταστροφής στην περιοχή με ισοπεδωμένα κτίρια και συντρίμμια να σκορπίζονται στους γύρω δρόμους. Οι τραυματίες φαίνονται σε φορεία, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να ψάχνουν μέσα στα ερείπια.