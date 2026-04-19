Βίντεο από την στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί στην Αϊόβα: Στους πέντε οι τραυματίες

Το Αστυνομικό Τμήμα της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει πέντε θύματα με φόντο το περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (19/4) κοντά στο Πανεπιστήμιο.

Τρία από τα θύματα είναι φοιτητές του University of Iowa. Ένα από τα θύματα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα είναι σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για έναν μεγάλο καβγά λίγο πριν τις 2 π.μ. στο κέντρο, στην περιοχή του Pedestrian Mall.

Όταν έφτασαν στο σημείο, άκουσαν πυροβολισμούς. Βίντεο δείχνει ανθρώπους να τρέχουν για να φύγουν από τo σημείο. Τα θύματα διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Several people shot at University of Iowa in Iowa City. —emergency alerthttps://t.co/sxYJstaf6Q — NewsWire (@NewsWire_US) April 19, 2026

Η πρόεδρος του University of Iowa, Barbara Wilson, δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις αρχές και ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία συνδράμει στην έρευνα.

«Ενώ περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες, σκέφτομαι αυτούς τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και όλους όσοι νοιάζονται για αυτούς», δήλωσε η Wilson.

«Τους έχω στη σκέψη μου, μαζί με όλους στην κοινότητά μας που πονάνε ή αισθάνονται αναστατωμένοι αυτή τη στιγμή».

Η κυβερνήτης Kim Reynolds δήλωσε ότι μίλησε με την Wilson και τον πρόεδρο του Board of Regents, Robert Cramer, και ότι οι πόροι της πολιτείας είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν στην έρευνα.

«Οι προσευχές του Kevin και οι δικές μου είναι σήμερα το πρωί με τα θύματα των πυροβολισμών στην Iowa City και τις οικογένειές τους», ανέφερε. «Αυτή η παράλογη πράξη βίας έχει συγκλονίσει την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πολιτεία μας».

Ο δήμαρχος της Iowa City, Bruce Teague, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγική πράξη βίας» και δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για την άμεση αντίδραση των αστυνομικών.

«Η πόλη της Iowa City είναι προσηλωμένη στην ασφάλεια και την ευημερία ολόκληρης της κοινότητάς μας», είπε. «Η βία δεν έχει θέση εδώ. Η αστυνομία εργάζεται ενεργά για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την απόδοσή τους στη δικαιοσύνη».

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες πέντε ατόμων που θεωρούνται πρόσωπα ενδιαφέροντος και ζητά τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίησή τους. Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με τον ντετέκτιβ Cade Burma στο 319-356-5275.

Οι αρχές είχαν αποκλείσει μεγάλο τμήμα του Pedestrian Mall νωρίς το πρωί της Κυριακής για εγκληματολογική έρευνα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχει γνωστή συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό.