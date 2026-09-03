Βίντεο καταγράφει επίθεση άγριου ζώου σε άνθρωπο στο Νιου Χάμσαϊρ – Εξετάζεται αν πάσχει από λύσσα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε γειτονιά του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ ένα άγριο ζώο που χαρακτηρίζεται από τις αρχές «ασυνήθιστα επιθετικό», καθώς μέσα σε λιγότερο από δύο ημέρες φέρεται να επιτέθηκε σε τουλάχιστον τρία άτομα.

Το περιστατικό σημειώνεται στην περιοχή του Centerra Park, στο Lebanon, με την αστυνομία να καλεί κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση και να αποφεύγουν κάθε επαφή με άγρια ζώα που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά.

Το ζώο, το οποίο αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ως μικρή γκρίζα αλεπού, έχει εμφανιστεί στην περιοχή από την Κυριακή, ενώ η τελευταία επίθεση καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι και τα τρία περιστατικά συνδέονται με το ίδιο ζώο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί και να αιχμαλωτιστεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ούτε το είδος του ούτε αν πάσχει από κάποια ασθένεια.

Η πιθανότητα να πάσχει από λύσσα

Η αστυνομία θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητική την επιθετική συμπεριφορά του ζώου, καθώς εκτιμά ότι μπορεί να αποτελεί ένδειξη λύσσας.

«Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το ζώο επιτίθεται σε ανθρώπους. Αυτό συνήθως υποδηλώνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το ζώο, πιθανότατα πάσχει από λύσσα», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Lebanon, Φίλιπ Ρόμπερτς, σύμφωνα με το WMUR.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε το αμερικανικό μέσο, καταγράφεται ένα μικρό γκρίζο ζώο να πλησιάζει δύο άτομα σε χώρο στάθμευσης, κοντά σε φορτηγό της U-Haul.

Σε ένα από τα περιστατικά, το ζώο άρπαξε την τσάντα ενός άνδρα και στη συνέχεια επιτέθηκε στα πόδια του. Ο άνδρας κατάφερε να το απομακρύνει κλωτσώντας το, με το ζώο να βρίσκει καταφύγιο κάτω από το φορτηγό.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή και ακολούθησαν ακόμη δύο περιστατικά, με το τελευταίο να καταγράφεται το βράδυ της Δευτέρας.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Η αστυνομία του Lebanon συνεργάζεται με το Τμήμα Αλιείας και Θήρας του Νιου Χάμσαϊρ για τον εντοπισμό του ζώου και τον έλεγχο της κατάστασής του.

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν άγρια ζώα που παρουσιάζουν ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπίσουν το συγκεκριμένο ζώο.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης της λύσσας από δάγκωμα ή άλλη επαφή με μολυσμένο άγριο ζώο. Όποιος δεχθεί επίθεση καλείται να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.