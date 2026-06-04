Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που αεροσκάφος της Lufthansa καταρρέει στο αεροδρόμιο Φρανκφούρτης

Αναστάτωση προκλήθηκε στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (apron) του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα αεροσκάφος Boeing 787 της Lufthansa υπέστη κατάρρευση του εμπρόσθιου συστήματος προσγείωσης (nose wheel), σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της Γερμανίας, δήλωσε ότι το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 12:45 μ.μ. τοπική ώρα.

WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.



The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος 'Αντζελες.

Ξαφνικά στις 13:45 (ώρα Ελλάδος) ο πρόσθιος τροχός υποχώρησε και το ρύγχος του αεροσκάφους προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί.

Σύμφωνα με την Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρία του αεροδρομίου, όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, θα πρέπει να αναμένονται διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.