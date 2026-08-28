Εφιάλτης χωρίς τέλος στο Νεπάλ: Σταματούν οι διασώσεις - «Ωρολογιακή βόμβα» νερού απειλεί με νέα καταστροφή

Δραματικές διαστάσεις εχει λάβει η καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε στο βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης γίνονται μετ΄ εμποδίον, καθώς νέα υπερχείλιση μιας λίμνης, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστρο, απειλεί να φέρει νέο κυμα ολικής καταστροφής.

Το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής (28/08), μάλιστα, οι Αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν πως οι επιχείρησεις στην πληγείσα περιοχή θα σταματήσουν προσωρινά.

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«Το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV που βρισκόταν στο σημείο.

«Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα, μετά από ενημέρωση πώς μια λίμνη έχει υπερχειλίσει.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να προετοιμαστούν για το πιθανό σενάριο νέας πλημμύρας και σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Καμπανάκι για νέα απειλή 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα όγκου νερού

Τόσο οι Αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες, Πέμπτη, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμμια είχαν δημιουργήσει μία λίμνη που κινδυνεύει να υπερχειλίσει.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 40-50 μέτρα. Συνολικά ο όγκος του νερού είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Όμως στην περιοχή Γκιρόνγκ σημειώνονται βροχοπτώσεις εξαιτίας των οποίων έχει αποσταθεροποιηθεί το έδαφος, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Οι κινεζικές Αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού –το αντίστοιχο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων- αναμένεται να εισρεύσουν στην λίμνη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας έχει δώσει εντολή στις τοπικές Αρχές να παρακολουθούν στενά τη λίμνη, αλλά και τις βροχοπτώσεις και να ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από τυχόν υπερχείλιση, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Και η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης. «Λόγω του κινδύνου νέας πλημμύρας όλοι οι κάτοικοι (…) καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», συνέστησε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

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Ένας τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτη την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά και στοιχίζοντας τη ζωή σε 469 ανθρώπους στο Νεπάλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, και σε άλλους 3 στο κινεζικό έδαφος.

Σε ετοιμότητα για νέα καταστροφή

Παράλληλα, στην περιοχή Γκιρόνγκ, σχεδόν 700 πυροσβέστες με την συνδρομή από drones και εκπαιδευμένους σκύλους βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο Νεπάλ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει στείλει δύο ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν την απομάκρυνση περίπου 100 εργατών που είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ διευκρίνισε ότι 350 εργάτες και κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον στρατό «σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες τις οποίες δυσκόλεψαν ο καιρός και η πλημμύρα».

Rescue operations intensify at mudslide-hit Gyirong Port in southwest China's Xizang Autonomous Region pic.twitter.com/xJFSNqCHpY — CGTN (@CGTNOfficial) August 28, 2026

Στο μεταξύ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν χθες ότι 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 αλλοδαποί αγνοούνται.

Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 910, ανάμεσά τους πολλοί αλλοδαποί από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μαλαισία.

Στρατιωτικό προσωπικό διασώζει έναν άνδρα από tiw τεράστιες πλημμύρες και κατολισθήσεις κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ. (Photo by Handout / Nepalese Army / AFP)

Επτά πτώματα στην Ινδία

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε συνεδρίαση για τις επιχειρήσεις διάσωσης μετά την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα που έπληξαν περιοχές κατά μήκος των συνόρων του Νεπάλ με την κινεζική περιοχή του Θιβέτ, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό και διάσωση των αγνοουμένων, είτε Κινέζων είτε ξένων», δήλωσαν αξιωματούχοι του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Παράλληλα τόνισαν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι αντιμέτωπες «με εξαιρετικά δύσκολες προκλήσεις» και ζήτησαν να παρακολουθούνται πιο προσεκτικά οι παγετωνικές λίμνες, ο κίνδυνος κατολισθήσεων και οι λίμνες φυσικού φράγματος.

Στο μεταξύ επτά πτώματα, που πιστεύεται ότι ανήκουν σε θύματα της καταστροφικής κατολίσθησης, εντοπίστηκαν στη βόρεια Ινδία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις τοπικές Αρχές.

«Τέσσερα πτώματα εντοπίστηκαν», δήλωσε ο επικεφαλής της πόλης Μαχαραζγκάνζ, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές. «Πιστεύουμε ότι παρασύρθηκαν από το Νεπάλ στην Ινδία από τις πλημμύρες», εξήγησε ο ίδιος.

Τρία ακόμη πτώματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Κουσιναγκάρ, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ινδίας- Νεπάλ, επεσήμανε αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.