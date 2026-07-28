Βίντεο - σοκ από ιρανικά ΜΜΕ: «Πώς θα σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ»

Ανησυχία έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να αναρτήθηκε αρχικά από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της Μελάνια Τραμπ αλλά και του γιου του προεδρικού ζεύγους Μπάρον Τραμπ.

Τι δείχνει το βίντεο

Με τον τίτλο «Where to Kill Melania Trump» («Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ»), το βίντεο επιχειρεί να αναλύσει τις υποτιθέμενες «αδυναμίες» στην ασφάλεια της Πρώτης Κυρίας, προτείνοντας διάφορα σενάρια απόπειρας δολοφονίας ή τρομοκρατικού χτυπήματος εναντίον της.

Στο βίντεο παρουσιάζονται μέρη που επισκέπτεται η Μελάνια Τραμπ, χώροι που προτιμά, καθώς και καταστήματα από τα οποία φέρεται να ψωνίζει. Αναφέρεται ότι «η αγάπη της για τη μόδα έχει γίνει η μεγαλύτερη αδυναμία της», ενώ σημειώνεται ότι συχνάζει σε πολυτελή καταστήματα, με το βίντεο να αναφέρει τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους.

Παράλληλα, το βίντεο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας της, όπως την κωδική ονομασία που φέρεται να χρησιμοποιείται για εκείνη, τα ονόματα των στυλιστών της, ακόμη και διαδρομές διαφυγής προς το νοσοκομείο στο οποίο υποτίθεται ότι θα μεταφερόταν σε περίπτωση απόπειρας δολοφονίας.

Το βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ολοκληρώνεται με απειλή εναντίον της Μελάνια Τραμπ και του γιου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, στον οποίο αναφέρει ότι «πρέπει να μας περιμένει».

Οι απειλές εναντίον της Μελάνια Τραμπ έρχονται μετά τη δήλωση του Ιράν ότι σκοπεύει επίσημα να δολοφονήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ως αντίποινα για την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης «Lion’s Roar», ενώ υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη για να χλευάσει το Ιράν.