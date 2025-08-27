Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει δευτερεύουσες κυρώσεις για να πλήξει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις στη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τρίτες χώρες από το να τη βοηθήσουν να παρακάμψει τα υφιστάμενα τιμωρητικά μέτρα του μπλοκ κατά της Μόσχας, σύμφωνα με άτομα εξοικειωμένα με το θέμα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ΕΕ εργάζεται πάνω σε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο προς το παρόν αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στους Ρώσους απαγωγείς παιδιών από την Ουκρανία, ένα ζήτημα που βρήκε απήχηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν συναντήθηκε τελευταία φορά με Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τον πόλεμο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη αργότερα αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να συζητήσουν μια σειρά από επιλογές, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, αρνήθηκε να σχολιάσει για το θέμα.

«Εργαλείο κατά της παράκαμψης»

Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τη χρήση του λεγόμενου «εργαλείου κατά της παράκαμψης», το οποίο υιοθετήθηκε το 2023, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη.

Το εργαλείο αυτό μπορεί να απαγορεύσει την εξαγωγή, την προμήθεια ή τη μεταφορά ορισμένων αγαθών σε τρίτες χώρες που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην παράκαμψη των κυρώσεων.

Οι υπουργοί εξετάζουν επίσης την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων που στοχεύουν τους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ρωσίας, καθώς και περαιτέρω περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές ρωσικών αγαθών, ανέφεραν οι πηγές. Οι συζητήσεις αυτές θα διεξαχθούν σε άτυπο πλαίσιο και δεν θα επικεντρωθούν συγκεκριμένα στο νέο πακέτο κυρώσεων.

Η ΕΕ έχει φτάσει στο όριο των δυνατοτήτων της όσον αφορά τις κυρώσεις στη Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ιστορικά αντίθετη στην επιβολή δευτερευουσών κυρώσεων, ιδίως λόγω των πρόσφατων επικρίσεων της κυβέρνησης Τραμπ για την πολιτική αυτή.

Ωστόσο, καθώς η ΕΕ προετοιμάζει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο σε λίγες εβδομάδες - φαίνεται να έχει φτάσει στο όριο των δυνατοτήτων της όσον αφορά τις κυρώσεις που στοχεύουν άμεσα τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει τους λεγόμενους δευτερεύοντες δασμούς για να τιμωρήσει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία, οι οποίες θεωρούνται μια μορφή σιωπηρής υποστήριξης του συνεχιζόμενου πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ενώ οι ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν ζητήσει από τον Τραμπ να επιβάλει πρόσθετα μέτρα στη Ρωσία, οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να ψηφίσουν ένα ευρύτερο νομοσχέδιο με «σκληρές» κυρώσεις.