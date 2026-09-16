Bloomberg: Η Γερμανία προετοιμάζει τα νοσοκομεία για την πιθανότητα πολέμου με τη Ρωσία

Από τη μία η Γερμανία ετοιμάζεται να αποστείλει 1.000 στρατιώτες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και από την άλλη σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg ετοιμάζει τα νοσοκομεία της και τις υγειονομικές της υποδομές για συνθήκες πολέμου εν μέσω φόβων ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει επίθεση ή ακόμη και εισβολή στις χώρες της Βαλτικής.

Το δυσοίωνο σενάριο για το οποίο προετοιμάζεται, σύμφωνα με έκθεση της Bundeswehr, την οποία επικαλείται το δημοσίευμα, προβλέπει να μεταφέρονται στη Γερμανία έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες κάθε ημέρα.

Η εκτίμηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στον γερμανικό υγειονομικό μηχανισμό, καθώς ένα τέτοιο κύμα τραυματιών θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί παράλληλα με τις καθημερινές ανάγκες εκατομμυρίων πολιτών.

«Το σύστημα δεν είναι έτοιμο»

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η προειδοποίηση του Benedikt Friemert, διοικητή και ιατρικού διευθυντή του στρατιωτικού νοσοκομείου της Bundeswehr στην Ουλμ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, όταν ρωτήθηκε εάν το σημερινό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια τέτοια κατάσταση, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Όχι. Αυτό που μας περιμένει είναι ένας μαραθώνιος».

Η προειδοποίηση δεν είναι απλώς θεωρητική. Η Bundeswehr έχει ήδη επισημάνει ότι, σε περίπτωση εθνικής ή συμμαχικής αμυντικής επιχείρησης, μεγάλο μέρος του στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού θα αναπτυσσόταν κοντά στις γραμμές των επιχειρήσεων. Αυτό θα άφηνε την περίθαλψη μεγάλου αριθμού τραυματιών κυρίως στο πολιτικό σύστημα υγείας.

Ο ίδιος ο Benedikt Friemert έχει δηλώσει δημοσίως ότι, υπό ένα τέτοιο σενάριο, η πλειονότητα των ασθενών θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από πολιτικά νοσοκομεία.

Επαναλειτουργεί υπόγειο ιατρικό καταφύγιο

Στο πλαίσιο αυτών των προετοιμασιών, η γερμανική κυβέρνηση φέρεται να έχει διατάξει την επαναλειτουργία ενός υπόγειου ιατρικού καταφυγίου, το οποίο βρίσκεται κάτω από το στρατιωτικό νοσοκομείο της Ουλμ.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη μεταβολή που συντελείται στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας: εγκαταστάσεις και υποδομές που επί δεκαετίες θεωρούνταν κατάλοιπα μιας άλλης εποχής επανεξετάζονται πλέον υπό το πρίσμα μιας πιθανής μεγάλης κλίμακας πολεμικής σύγκρουσης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, γερμανικά νοσοκομεία έχουν ήδη πραγματοποιήσει ασκήσεις αντιμετώπισης μαζικών απωλειών, στις οποίες συμμετείχαν τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αντιμετώπιση κρίσιμων τραυμάτων

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δεν είναι μόνο ο τεράστιος αριθμός των τραυματιών, αλλά και το είδος των τραυματισμών που προκαλεί ο σύγχρονος πόλεμος.

Σοβαρά εγκαύματα, ακρωτηριασμοί, καταστροφικά τραύματα από εκρήξεις και κρίσιμα τραύματα από πυροβόλα όπλα απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό, φάρμακα, επάρκεια αίματος, χειρουργικές αίθουσες και μακροχρόνια αποκατάσταση — σε κλίμακα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αντιμετωπίζουν σήμερα τα περισσότερα ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

Ο Benedikt Friemert υπογράμμισε ότι οι απαιτήσεις ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης σε καιρό πολέμου διαφέρουν ουσιαστικά από τη λειτουργία του σε καιρό ειρήνης, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία σήμερα δεν διαθέτει την απαιτούμενη δυναμικότητα στην αναγκαία κλίμακα.

Η Γερμανία αναδιαμορφώνει συνολικά την αμυντική της στρατηγική

Η προετοιμασία των νοσοκομείων αποτελεί μόνο μία πτυχή μιας πολύ ευρύτερης αλλαγής στον γερμανικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Η κυβέρνηση του Βερολίνου έχει θέσει ως στόχο η Bundeswehr να εξελιχθεί στην ισχυρότερη συμβατική στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, αυξάνοντας τις αμυντικές επενδύσεις και επιταχύνοντας τις διαδικασίες προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η γερμανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει επισήμως τη Ρωσία ως τη σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια της Γερμανίας και της Ευρώπης, στον απόηχο των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία και της στρατιωτικής ενίσχυσης της Μόσχας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Βερολίνο θεωρεί μια άμεση σύγκρουση αναπόφευκτη. Αντίθετα, η επίσημη θέση είναι ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας λειτουργεί αποτρεπτικά, με στόχο να αποτραπεί εξαρχής μια τέτοια σύγκρουση.

Το Bremerhaven μετατρέπεται σε στρατηγικό κόμβο

Οι στρατηγικές αυτές αλλαγές εκτείνονται πολύ πέρα από τον στρατό και τα νοσοκομεία.

Η Γερμανία επενδύει 1,35 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση του λιμανιού του Bremerhaven, με έργα υποδομής που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν τη μεταφορά βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού προς πιθανά μελλοντικά μέτωπα.

Το Bloomberg χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της χώρας να δημιουργήσει τις απαραίτητες γραμμές εφοδιασμού και μεταφορών σε περίπτωση πολέμου στην Ευρώπη.

Η κεντρική γεωγραφική θέση της Γερμανίας την καθιστά κρίσιμο επιχειρησιακό κόμβο για τη μετακίνηση στρατευμάτων, τεθωρακισμένων οχημάτων, πυρομαχικών και τραυματιών μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.