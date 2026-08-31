Bloomberg: ΝΑΤΟ και ΕΕ πιέζουν Ελλάδα και Ισπανία για Patriot στην Ουκρανία

Οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν την Ισπανία και την Ελλάδα να παραδώσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης Patriot, καθώς το Κίεβο αγωνίζεται να αποκρούσει τις αυξανόμενες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας.

Τα αιτήματα υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και περιλαμβάνουν την πιθανότητα η Νορβηγία να αγοράσει τους πυραύλους πριν τους δωρίσει στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg που ανέδειξε το ρεπορτάζ.

Το θέμα θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη την Τρίτη και την Τετάρτη, όταν οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ συναντηθούν στο Δουβλίνο, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ. Εκπρόσωποι από την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση την Τετάρτη.

Συστοιχία Patriot | AP

Η Ουκρανία έχει απευθύνει επείγουσες εκκλήσεις για περισσότερες αεράμυνες τους τελευταίους μήνες, λέγοντας ότι η μειωμένη προσφορά της χώρας δεν μπορεί να σταματήσει τις εντεινόμενες επιθέσεις της Μόσχας. Η χώρα αναζητά ιδιαίτερα περισσότερες προμήθειες για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα Patriot, το οποίο έχει ήδη μεγάλη ζήτηση λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, προ ημερών δημοσιεύματα έκαναν λόγο για σχεδιασμό μεγάλης χερσαίας ρωσικής επίθεσης εναντίον του Κιέβου και του Τσερνίχιβ, γεγονός που «ταρακουνά» την Ουκρανία.

Γιατί η ΕΕ επικεντρώνεται στην Ελλάδα και την Ισπανία

Το ρεπορτάζ του μέσου αναφέρει ότι η Ισπανία και η Ελλάδα έχουν μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα αναχαίτισης Patriot μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Και οι δύο έχουν επίσης αποθέματα αναχαίτισης που πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Οι σύμμαχοι αναζητούν συγκεκριμένα τους πυραύλους PAC-2 των χωρών.

Η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που έστειλαν πυρομαχικά στην Ουκρανία μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας, αλλά αντιστάθηκε στις πιέσεις να δωρίσει Patriots. Η χώρα λέει ότι χρειάζεται τους πυραύλους για την άμυνά της εν μέσω μιας μακροχρόνιας αντιπαλότητας με την Τουρκία.

Η Ισπανία δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι θα παράσχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2026. Ένας εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και ένας αξιωματούχος του ισπανικού Υπουργείου Άμυνας.

