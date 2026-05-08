Ένταση αναμένεται να δημιουργήσει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιό της η Τουρκία καθώς αφορά θαλάσσιες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Το νομοσχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα της Τουρκίας για να εδραιώσει τους ισχυρισμούς της και να δηλώσει επίσημα την ιδιοκτησία των πιθανών πόρων φυσικού αερίου, δήλωσαν πηγές.

Την ίδια στιγμή, η τουρκική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τόσο τα δικά της συμφέροντα, όσο και εκείνα του ψευδοκράτους στα Κατεχόμενα της Κύπρου, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έστειλε σαφές μήνυμα προς Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Γαλλία, με αφορμή τη συνεργασία τους σε ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας.

«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει την ένταση. Αλλά οποιαδήποτε κίνηση αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της ή τους Τουρκοκύπριους, θα συναντήσει σθεναρή απάντηση», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η διαμάχη

Οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική ερμηνεία για το πώς καθορίζονται οι θαλάσσιες ζώνες και η υφαλοκρηπίδα.

Η Αθήνα υποστηρίζει ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η Άγκυρα, από την άλλη, απορρίπτει αυτή τη θέση, θεωρώντας ότι οι θαλάσσιες αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται κυρίως από τις ηπειρωτικές ακτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νέο νομοσχέδιο θα αποτυπώνει επισήμως αυτή την τουρκική προσέγγιση, μετατρέποντάς την σε κρατική θέση με θεσμικό χαρακτήρα. Η εν λόγω εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για νέο κύκλο τριβών στα ελληνοτοτουρκικά, αλλά και με την Κύπρο, σε μια περιοχή όπου οι ενεργειακοί σχεδιασμοί και οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν απειλήσει την Άγκυρα με κυρώσεις για τις ενεργειακές της δραστηριότητες στην περιοχή, ύστερα από πιέσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο παραμένει το κυπριακό μέτωπο. Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί, ωστόσο η τουρκική πλευρά και το ψευδοκράτος υποστηρίζουν ότι οι Τουρκοκύπριοι δικαιούνται μερίδιο από τους ενεργειακούς πόρους που βρίσκονται γύρω από την Κύπρο.

Για την Ελλάδα, οι τουρκικές κινήσεις αποτελούν ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Για την Άγκυρα, συνιστούν -όπως υποστηρίζει- αναγκαία προστασία των συμφερόντων της ίδιας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.