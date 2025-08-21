Bloomberg: Ο Χαφτάρ έτοιμος να εγκρίνει τουρκικές ενεργειακές έρευνες ανάμεσα σε Λιβύη και Κρήτη

Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης φαίνεται να είναι έτοιμο να δώσει το «πράσινο φως» στην Τουρκία για τη διενέργεια ερευνών ενεργειακών πόρων στα χωρικά ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική στροφή και αποτελεί ακόμη ένα σημάδι της επαναπροσέγγισης μεταξύ Άγκυρας και της ευρύτερης περιοχής, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων με έδρα τη Βεγγάζη αναμένεται να προχωρήσει σε ψηφοφορία τις προσεχείς εβδομάδες για την επικύρωση της συμφωνίας του 2019, η οποία καθορίζει τους όρους συνεργασίας σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τουρκικές και λιβυκές πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, τα περισσότερα εμπόδια που υπήρχαν μέχρι πρόσφατα έχουν πλέον αρθεί. Οι πηγές ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος.

Πώς μια συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης επηρεάζει την Ελλάδα

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τουρκικά πλοία σε μια έκταση μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας, δίνοντας ώθηση στους ισχυρισμούς της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια διαμάχη με την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες κατηγορούν την Τουρκία για προσπάθειες κυριαρχίας σε αμφισβητούμενα ύδατα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το Bloomberg σημειώνει ότι η διχασμένη από τον πόλεμο χώρα και μέλος του OPEC έχει δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, μία στη Βεγγάζη και μία στη δυτική πρωτεύουσα, την Τρίπολη. Η τελευταία έχει ισχυρές σχέσεις με την Τουρκία και ήδη υποστηρίζει τη συμφωνία, αλλά οι έντονες αντιδράσεις στην ανατολή - όπου ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του στρατιωτικού διοικητή Χαλίφα Χαφτάρ έχει την κυριαρχία - εμπόδιζε μέχρι στιγμής την ψήφισή της συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αλλαγή πλεύσης στην ανατολική Λιβύη, υποδηλώνει μείωση της έντασης μεταξύ της Τουρκίας και του Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές ήταν αντίπαλοι στις πολύμηνες μάχες για την πρωτεύουσα της Λιβύης το 2019 και το 2020 καθώς η Τουρκία υποστήριξε στρατιωτικά μια προηγούμενη ισλαμιστική κυβέρνηση στην Τρίπολη, την οποία ο Χαφτάρ προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει.

Μια ειρηνευτική προσπάθεια που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη οδήγησε στον διορισμό του νέου πρωθυπουργού, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα χωρίς όμως να διορθώσει το ρήγμα. Η κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη και η ανατολική πλευρά έχουν περιοδικές διαμάχες για τα έσοδα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου της Αφρικής και τον έλεγχο βασικών κρατικών θεσμών, αν και δεν έχουν υπάρξει σημαντικές συγκρούσεις εδώ και χρόνια.

