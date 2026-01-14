Bloomberg: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει νέα αποστολή στη Μόσχα για συνομιλίες με Πούτιν

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζουν το ενδεχόμενο νέου ταξιδιού στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν στο Bloomberg ότι η επίσκεψη θα μπορούσε να γίνει εντός του μήνα, αν και τίποτα δεν έχει «κλειδώσει».

Οι ίδιες πηγές προειδοποιούν ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ρευστό, κυρίως λόγω της έντασης στο Ιράν, όπου οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις έχουν αποσταθεροποιήσει τη χώρα.

Επισήμως, ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση, ενώ το Κρεμλίνο δεν σχολιάζει.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η στάση του ίδιου του Πούτιν, ο οποίος δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν επιθυμεί μια δεύτερη συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Πρόοδος στο σχέδιο ειρήνης – αλλά με σοβαρές διαφωνίες

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το 20-σημείων σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου έχει προχωρήσει κατά περίπου 90%. Ωστόσο, παραμένουν κρίσιμες διαφορές:

Η Ρωσία απαιτεί την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το υπόλοιπο Ντονμπάς.

Η Ουκρανία προτείνει πάγωμα της γραμμής επαφής ή αμοιβαία απόσυρση για δημιουργία ζώνης ασφαλείας.

ΝΑΤΟ, Ζαπορίζια και παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε παρουσία ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και ζητά αναγνώριση των κατεχόμενων εδαφών ως ρωσικών.

Παράλληλα, παραμένουν άλυτα:

ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

η τύχη των 300 δισ. δολαρίων σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν προτάσεις για τον Πούτιν

Σύμφωνα με το Bloomberg, Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρουσιάσουν στον Πούτιν τις τελευταίες προτάσεις που αφορούν:

εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία

μηχανισμούς επιτήρησης κατάπαυσης του πυρός

αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης

σχέδιο μεταπολεμικής ανοικοδόμησης

Η στάση Τραμπ και το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν είναι «ιδιαίτερα ενθουσιασμένος» με τον Πούτιν, αλλά δεν είναι σαφές αν θα αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη έτοιμο πακέτο νέων κυρώσεων, σε περίπτωση που η Ρωσία απορρίψει τις ειρηνευτικές προτάσεις.

Παρά τις διαπραγματεύσεις, η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ουκρανικές πόλεις και κρίσιμες υποδομές. Το Bloomberg αναφέρει ότι μόνο το 2025 σκοτώθηκαν περίπου 2.400 άμαχοι και τραυματίστηκαν σχεδόν 12.000 σε ρωσικές επιθέσεις.

Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν συναντηθεί με τον Πούτιν τον Δεκέμβριο, σε διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πέντε ώρες χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Γουίτκοφ είχε συνολικά έξι συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο το προηγούμενο έτος.