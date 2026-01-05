Βλοσυρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ: «Αν επιτεθεί στη Γροιλανδία, τέλος το ΝΑΤΟ»

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Δανία μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν να εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σοβαρολογεί όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει το νησί.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε στη δημόσια τηλεόραση DR η πρωθυπουργός.

«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Αν επιτεθεί ο Τραμπ, τελειώνει το ΝΑΤΟ»

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κλιμάκωσε τις απειλές του για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας, θα πρέπει να λαμβάνεται «απολύτως σοβαρά», τόνισε η Μέτε Φρεντέρικσεν σε συνέντευξή της στο δανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

«Όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία, πρέπει να τον πιστεύουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ένα σαφές όριο: «Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν. Και το ΝΑΤΟ σταματά, μαζί με την ασφάλεια που έχει οικοδομηθεί από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Η Γροιλανδία, πλούσια σε ορυκτούς πόρους και στρατηγικής σημασίας στην Αρκτική, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομη, παραμένει όμως τμήμα του Βασιλείου της Δανίας και συνεπώς μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια πιέζει για την ένταξή της στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγική αναγκαιότητα» και αποφεύγοντας να αποκλείσει τόσο τη χρήση στρατιωτικής βίας όσο και οικονομικών πιέσεων.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One την Κυριακή.