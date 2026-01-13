Βολιβία: Αιματηρό τροχαίο με λεωφορείο που οδηγούσε 13χρονος - Τουλάχιστον 11 νεκροί

Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί από τραγικό τροχαίο στην ανατολική Βολιβία, στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο (μίνι μπας) που οδηγούσε έφηβος «13 ως 14 ετών», ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ως αυτή τη στιγμή, μιλάμε για 11 νεκρούς», συνόψισε τοπικός αξιωματούχος της αστυνομίας Μιγκέλ Λίπε, ο οποίος ανέλαβε την έρευνα για το δυστύχημα. Προκαταρκτικός κατάλογος των θυμάτων δείχνει ότι οι νεκροί ήταν τέσσερις ανήλικοι και επτά ενήλικοι.

Κατά τον ίδιο αστυνομικό, ένα από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας ήταν πως ο οδηγός του οχήματος ήταν «ανήλικος, ηλικίας 13 ως 14 ετών», που σκοτώθηκε όταν έγινε η σύγκρουση, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Βολιβία: Ασυδοσία στους δρόμους

Κατ’ άλλες πληροφορίες της αστυνομίας, τέσσερις τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην περιοχή. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο, σε δρόμο κοντά στο χωριό Πουέρτο Κιχάρο, στον νομό Σάντα Κρους, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία.

Ο αστυνομικός σημείωσε πως ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν άνθρωποι «σε κατάσταση μέθης».

Σύμφωνα με αριθμούς του βολιβιανού υπουργείου Εσωτερικών, κάπου 1.400 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της χώρας των Άνδεων, σε δυστυχήματα που αποδίδονται κυρίως σε απροσεξίες οδηγών και μηχανικές βλάβες.