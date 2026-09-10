Ο βολιβιανός πρόεδρος της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας απαίτησε χθες Τετάρτη η εισαγγελία να αρχίσει να διενεργεί έρευνα για «πιθανή επίθεση» εναντίον της κυβέρνησής του, μετά τις εκρήξεις της περασμένης Παρασκευής σε στρατιωτική εγκατάσταση οι οποίες άφησαν πίσω εννιά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Δυο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε στρατόπεδο των ενόπλων δυνάμεων στη Βιάτσα, πόλη περίπου 100.000 κατοίκων κάπου τριάντα χιλιόμετρα από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας (δυτικά).

Στην εγκατάσταση ήταν αποθηκευμένα πυροτεχνήματα που είχαν κατασχεθεί και στρατιωτικές εκρηκτικές ύλες, ιδίως χειροβομβίδες και TNT.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει πως σκοτώθηκαν εννέα στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν άλλοι 84.

Οι έρευνες στα συντρίμμια δεν έχουν τερματιστεί ακόμη. Σύμφωνα με την εισαγγελία, πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας ανακοίνωσε χθες ότι ζήτησε «από την εισαγγελία να διενεργήσει έρευνα για πιθανή επίθεση».

🇧🇴 DEVELOPING — Two dead, dozens hurt in explosions at a Bolivian army base near La Paz Two consecutive explosions tore through the General Maintenance Center of the RAM-2 "Bolívar" mechanized artillery regiment in Viacha, about 35 km from La Paz, around 2:30 PM Friday. Bolivia's police deputy commander Roger Roca gave a preliminary toll of 2 dead, 59 injured, and 7 missing. The blasts hit an area used for weapons training and repair, sparked a fire, and sent a shockwave that shattered windows and damaged homes near the base. Search-and-rescue through the rubble is ongoing; the dead have not yet been identified, and police have not confirmed whether victims were soldiers or civilians. CAUSE — preliminary and contested: The Defense Ministry says the material that detonated was pyrotechnics (fireworks) stored at the site as part of its own inventory. Police, more cautiously, declined to confirm any cause pending forensic work. Worth flagging: the Defense Ministry's initial statement described "material damage… no casualties," while Viacha's mayor, the regional health service (SEDES) and police reported deaths and hospitals overwhelmed. The military's early framing and the local account don't match — one to watch as the investigation proceeds. Many of those inside are conscripts doing mandatory military service; relatives gathered outside the cordon seeking news. Figures are preliminary and likely to change. Sources: La Razón; Opinión; Oxígeno; Éxito Noticias (Bolivia). — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 5, 2026

«Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν η κυβέρνηση να αποτύχει, επειδή αδημονούν να επιστρέψουν» στην εξουσία κι είναι «έτοιμοι για όλα», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο έπειτα από εκδήλωση στην Κοτσαμπάμπα (κεντρικά).

Διενεργείται ήδη έρευνα για τα αίτια της καταστροφής. Τη περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελία ανέφερε πως κίνησε διαδικασία για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας».

Ο πρόεδρος Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο του 2025, βάζοντας τέλος σε σχεδόν 20 χρόνια διακυβέρνησης από τους σοσιαλιστές υπό τους Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025).

Έκτοτε έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρώην πρόεδρο Μοράλες και υποστηρικτές του ότι επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνησή του.

Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος Πας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να καταπνίξει το κύμα μαζικών κινητοποιήσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στο κράτος των Άνδεων. Οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων παρέλυσαν τη Βολιβία για πάνω από 50 ημέρες.