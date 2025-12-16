Βολιβία: «Φουντώνει» η καλλιέργεια κόκας στη χώρα

Η επιφάνεια στην οποία εκτείνονται καλλιέργειες κόκας στη Βολιβία, τη χώρας η οποία κατατάσσεται τρίτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, μεγεθύνθηκε κατά 10% την περίοδο μεταξύ του 2023 και του 2024, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (ONUDC).

Με τις καλλιέργειες να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση της κατάταξης, πίσω από το Περού και την Κολομβία, κατά την υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η νομοθεσία στη Βολιβία επιτρέπει καλλιέργειες κόκας συνολικά 220.000 στρεμμάτων, για παραδοσιακές χρήσεις των φύλλων του φυτού από αυτόχθονες (μάσηση, παρασκευή ροφημάτων...).

«Η διαφορά ανάμεσα στην εγκεκριμένη επιφάνεια και αυτή που διαπιστώνεται φθάνει τα 120.000 στρέμματα», συνόψισε η Μόνικα Μεντόσα, αντιπρόσωπος του ONUDC στο κράτος των Άνδεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αρχές και ειδικοί αποδίδουν τις πλεονάζουσες καλλιέργειες σε διακινητές ναρκωτικών. Τα φύλλα κόκας είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής υδροχλωρικής κοκαΐνης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο δήλωσε ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν την «ενδοτικότητα που επικρατούσε στο πρόσφατο παρελθόν», αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία κυβέρνησε τη Βολιβία η αριστερά (2006-2025).

Υποσχέθηκε ότι η νέα κυβέρνηση θα εργαστεί εντατικά «για να μειωθούν οι καλλιέργειες κόκας». Το κυβερνητικό σχήμα του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας ορκίστηκε και ανέλαβε στις αρχές Νοεμβρίου.

Tον περασμένο μήνα, ο Ερνέστο Χουστινιάνο, στον οποίο ανατέθηκε ο αγώνας κατά των ναρκωτικών στη Βολιβία, ανήγγειλε την επιστροφή στη χώρα «πολύ σύντομα» της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), που είχε εκδιωχτεί το 2008.

Χαρακτήρισε «υπέρογκες» τις ποσότητες κοκαΐνης που εκτιμάται πως παράγονται στη χώρα και τόνισε πως θα επιδιωχθεί η εξάλειψη παράνομων καλλιεργειών και θα εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης παράνομων ουσιών.