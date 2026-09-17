Βόρεια Κορέα - Η Κιμ Γιο Τζονγκ «γελάει» με όσους θέλουν αποπυρηνικοποίηση: «Μόνο ηλίθιοι το πιστεύουν»

Η ηγεσία στη Βόρεια Κορέα, με νομικά κατοχυρωμένο το καθεστώς της ως κράτος με πυρηνικά όπλα, επανέλαβε πρόσφατα ότι το ατομικό οπλοστάσιο της χώρας είναι μόνιμο και μη αναστρέψιμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Αύγουστο ότι η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει 57 «πολύ ισχυρά» πυρηνικά όπλα, με τη Σεούλ να τοποθετεί τον αριθμό μεταξύ 80 και 120.

«Η θέση της ΛΔΚ ως κράτους με πυρηνικά όπλα είναι απόλυτη, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί με τίποτα», δήλωσε η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Τζονγκ, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Βόρεια Κορέα: «Μόνο ηλίθιοι λένε τέτοια»

Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγιάνγκ «συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή των εξωφρενικών πράξεων διεθνών απατεώνων», είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση της Κιμ έγινε κατά τη διάρκεια της Γενικής Διάσκεψης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη, στην οποία, όπως είπε, γίνονται οι «γνωστές ανόητες συζητήσεις» για τις προσπάθειες αποπυρηνικοποίησης του Βορρά.

«Αν πιστεύουν ότι είναι πραγματικά δυνατό, θα ακούσουν μόνο τα λόγια ηλιθίων», είπε.

«Ανεξάρτητα από το πόσο ρητορικά μπορεί να το αρνηθούν οι εχθρικές δυνάμεις, η πραγματικότητα στην οποία η πυρηνική θέση της ΛΔΚ έχει οριστικά διευθετηθεί, φυσικά και νομικά, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο», πρόσθεσε.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Ενοποίησης της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η δήλωση ήταν αξιοσημείωτη δεδομένου του χρόνου της.

«Παρακολουθούμε με προσοχή τη δήλωση της Κιμ Γιο Γιονγκ, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πρόσφατα την προθυμία του να συνεχίσει τον διάλογο με τη Βόρεια Κορέα», δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου..