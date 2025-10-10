Μενού

Βόρεια Κορέα: Η Πιονγκγιάνγκ «βάφτηκε» κόκκινη για τα 80 χρόνια του καθεστώτος

Εντυπωσιακοί εορτασμοί για την επέτειο του καθεστώτος στη Βόρεια Κορέα.

Οι εορτασμοί στη Βόρεια Κορέα
Οι εορτασμοί στη Βόρεια Κορέα | AP
Η Βόρεια Κορέα οργάνωσε μια νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση στην πρωτέυουσα Πιονγκγιάνγκ, για να γιορτάσει τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Το ρεπορτάζ του κινεζικού πρακτορείου Xinhua αναφέρει ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, που επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα, παρέστη στους επετειακούς εορτασμούς χθες και σήμερα και παρακολούθησε «μεγάλες γυμναστικές επιδείξεις, καλλιτεχνικές παραστάσεις και στρατιωτικές παρελάσεις».

Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί τις παρελάσεις, συνήθως με την ευκαιρία διαφόρων επετείων –το τελευταίο διάστημα τις οργανώνει νυχτερινές ώρες– για να επιδείξει τη στρατιωτική ισχύ της.

Η εορταστική παρέλαση στη Βόρεια Κορέα
Η εορταστική παρέλαση στη Βόρεια Κορέα | AP

Βόρεια Κορέα: Δεν λυπήθηκαν τα έξοδα για την επέτειο

Στη σημερινή παρέλαση, αξιωματούχοι και αναλυτές περιμένουν να δουν αν θα παρουσιαστεί ο πρόσφατος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος ICBM που κατασκεύασε η Πιονγκγιάνγκ, με βεληνεκές ικανό να πλήξει την ενδοχώρα των ΗΠΑ.

Ένας στρατιωτικός της Νότιας Κορέας είπε νωρίτερα ότι είναι πιθανόν να διεξαχθεί στρατιωτική παρέλαση απόψε, επικαλούμενος τις ενδείξεις ότι γίνονταν πρόβες με τη συμμετοχή στρατιωτικών, πυραύλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Εκτός του Κινέζου πρωθυπουργού, στην Πιονγκγιάνγκ βρίσκονται επίσης ο Βιετναμέζος ηγέτης Το Λαμ, ο Ρώσος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και άλλες ξένες αντιπροσωπείες.

Η ομιλία του Κιμ Γιονγκ Ουν
Η ομιλία του Κιμ Γιονγκ Ουν | AP

Σε χθεσινή ομιλία του ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έπλεξε το εγκώμιο του κόμματος που, όπως είπε «δεν έκανε ούτε ένα λάθος» στην 80χρονη ιστορία του και τόνισε ότι «δεν υπάρχει εμπόδιο» που να μην μπορεί να το ξεπεράσει ο λαός της χώρας του, ούτε «μεγάλο επίτευγμα που να μην μπορεί να το πετύχει».

Οι γυμναστικές επιδείξεις
Οι γυμναστικές επιδείξεις | AP

Μέχρι τώρα οι εορτασμοί της επετείου ήταν μεγαλειώδεις, με σειρά από στρατιωτικές, καλλιτεχνικές και γυμναστικές επιδείξεις στα στάδια «Κιμ Ιλ Σουνγκ» και «Πρωτομαγιάς» της πρωτεύουσας, όπου απηύθυνε λόγο και ο ηγέτης του κράτους Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι καλλιτεχνικές επιδείξεις
Οι καλλιτεχνικές επιδείξεις | AP

 

