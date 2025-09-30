Βόρεια Κορέα και Κίνα ενισχύουν τη συνεργασία τους με το βλέμμα στις... ΗΠΑ

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι δήλωσε ότι είναι ακλόνητη η θέση της Πιονγκγιάνγκ για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της με το Πεκίνο, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Κατά την επίσκεψή της στην Κίνα, η Τσόε συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο επιθυμεί την ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων, αναφερόμενος σε μια στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική, σύμφωνα με το KCNA.

Η Τσόε Σον Χούι ταξίδεψε στην Κίνα λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο, όπου ο βορειοκορεάτης ηγέτης συναντήθηκε με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια.

Η Βόρεια Κορέα και η Κίνα είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, ωστόσο οι σχέσεις τους υπήρξαν τεταμένες κατά περιόδους.

Ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ τόνισε πως οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν πλέον εδραιωθεί «υπό την στρατηγική καθοδήγηση» των ηγετών τους.

Στα Ηνωμένα Έθνη, ο βορειοκορεάτης υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Σον Γκιονγκ τόνισε πως η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η Κίνα, ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να εμποδίσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Πιονγκγιάνγκ. Ωστόσο, επιθυμεί επίσης η Βόρεια Κορέα να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην επέκταση της επιρροής των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές.