Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δάκρυσε» για τους στρατιώτες στην Ουκρανία - «Πονά η καρδιά μου»

Σε μια σπάνια και συναισθηματικά φορτισμένη δημόσια παραδοχή, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε βαθιά θλίψη για τους στρατιώτες της χώρας του που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης στην Πιονγκγιάνγκ, όπου ο Κιμ τίμησε τους πεσόντες και συναντήθηκε με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το CNN, ο Κιμ χαρακτήρισε τους στρατιώτες «ηρωικό στρατό» και δήλωσε πως «η καρδιά του πονά» βλέποντας τις φωτογραφίες των νεκρών.

Kim Jong Un honored fallen North Korean soldiers for their role in the “liberation” of Russia’s Kursk region from Ukrainian forces. pic.twitter.com/8gwPgJCSqV — Clash Report (@clashreport) August 22, 2025

Βόρεια Κορέα: 4.000 χιλιάδες οι νεκροί τους στην Ουκρανία

Η τελετή περιλάμβανε απονομή μεταλλίων σε επιζώντες και φωτογραφικά πορτρέτα των πεσόντων, ενώ ο Κιμ αγκάλιασε παιδιά και συγγενείς των θυμάτων.

Η Βόρεια Κορέα έχει ήδη στείλει περίπου 12.000 στρατιώτες στη Ρωσία, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε περίπου 4.000 νεκρούς ή τραυματίες.

Νέα στοιχεία από δυτικές και ουκρανικές πηγές δείχνουν ότι η Πιονγκγιάνγκ σχεδιάζει να τριπλασιάσει τον αριθμό των στρατιωτών της, στέλνοντας έως και 30.000 επιπλέον άνδρες.

Η συνεργασία Ρωσίας–Βόρειας Κορέας έχει ενταθεί, με ανταλλαγές στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για πιθανή ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ.

Η παραδοχή του Κιμ σηματοδοτεί μια στροφή στην επίσημη ρητορική της Βόρειας Κορέας, η οποία μέχρι πρότινος απέφευγε να αναγνωρίσει τις απώλειες των στρατευμάτων της στο εξωτερικό.