Βόρεια Κορέα: Υποχρεωτικά τα Ρωσικά στα σχολεία - Εκπαίδευση ή γεωπολιτική σκακιέρα;

Από το 2025, οι μαθητές της Βόρειας Κορέας διδάσκονται υποχρεωτικά ρωσικά από την 4η τάξη. Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Κοζλόφ, υπουργό Φυσικών Πόρων της Ρωσίας, περίπου 600 Βορειοκορεάτες σπουδάζουν ήδη τη γλώσσα, καθιστώντας τη μία από τις τρεις πιο δημοφιλείς στη χώρα.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, επενδύει σε εκπαιδευτικά κέντρα, όπως αυτό που κατασκευάζεται στο Πανεπιστήμιο Kim Chol Ju Normal, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τη ρωσική παρουσία στην εκπαίδευση.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στα σχολεία. Σύμφωνα με το politico, το 2024, 96 Βορειοκορεάτες έγιναν δεκτοί σε ρωσικά πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και στο MGIMO, το πανεπιστήμιο που εκπαιδεύει διπλωμάτες. Παράλληλα, 29 φοιτητές εγγράφηκαν σε μαθήματα γεωλογίας, δείχνοντας ότι η συνεργασία επεκτείνεται σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι.

Αντίστοιχα, στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές μαθαίνουν κορεάτικα, ενισχύοντας την αμφίδρομη σχέση.

Εκπαίδευση ή στρατηγική συνεργασία;

Η συνεργασία επεκτείνεται σε τράπεζες, ιατρική, γεωλογία και ενέργεια. Όμως, οι δεσμοί δεν είναι μόνο ακαδημαϊκοί. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι σχέσεις με την Πιονγιάνγκ έχουν ενισχυθεί θεαματικά.

Η Βόρεια Κορέα έχει κατηγορηθεί ότι προμηθεύει όπλα στη Ρωσία και στέλνει στρατεύματα για αποστολές στην πρώτη γραμμή και στην αποναρκοθέτηση της περιοχής Κουρσκ. Παράλληλα, οι ομάδες κυβερνοεγκλήματος Gamaredon (Ρωσία) και Lazarus (Βόρεια Κορέα) έχουν εντοπιστεί να μοιράζονται πόρους.

Η εικόνα που προκύπτει είναι πως η «εκπαιδευτική συνεργασία» λειτουργεί ως προκάλυμμα μιας βαθύτερης στρατηγικής σχέσης.

Τον Αύγουστο του 2025, Ρώσοι τουρίστες κατέκλυσαν βορειοκορεατικά θέρετρα, καθώς ξεκίνησαν απευθείας πτήσεις προς την Πιονγιάνγκ. Η τουριστική κίνηση παρουσιάζεται ως δείγμα «φιλίας», αλλά δεν παύει να ενισχύει την οικονομική εξάρτηση της Βόρειας Κορέας από τη Ρωσία.