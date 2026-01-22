Το βόρειο σέλας, όπως φαίνεται από το διάστημα – Το εκπληκτικό βίντεο κοσμοναύτη

Ο κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ απαθανάτισε την εκπληκτική θέα από το βόρειο σέλας πάνω από τη Γη, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το φαινόμενο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων 20 ετών, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Η ηλιακή καταιγίδα χθες προκάλεσε ένα απίστευτο βόρειο σέλας. Εκτός από τη γνωστή πράσινη λάμψη, εμφανίστηκε και μια κόκκινη, η οποία συνήθως εμφανίζεται σε υψόμετρα 300-400 χλμ. Έτσι φαίνεται όταν πετάς ακριβώς μέσα από αυτό! Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις πόλεις και τις κομητείες που πετάμε;» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Η τελευταία ηλιακή καταιγίδα συγκρίσιμης έντασης καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2003.

Τα σέλας προκαλούνται από ηλιακές καταιγίδες που εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας τα οποία συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας εντυπωσιακά φαινόμενα φωτός.