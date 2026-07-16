Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε ο Guardian, αναφορικά με τον τουρισμό στο Βουκουρέστι, καθώς τουρίστες που επισκέπτονται την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, μένουν σε διαμερίσματα και παράνομα καταλύματα που θεωρούνται επικίνδυνα και ευάλωτα μπροστά στο ενδεχόμενο ενός ισχυρού σεισμού.

Μια ρουμάνικη οργάνωση με το όνομα Re:Rise, που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σε περίπτωση σεισμού, διαπίστωσε πως τουλάχιστον τουλάχιστον 207 τουριστικά καταλύματα τα οποία ειναι παράνομα προσφέρονται στις πλατφόρμες Airbnb και Booking.com, με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας άνω των 1.000 επισκεπτών κάθε βράδυ.

Η Booking.com περιλάμβανε 116 από αυτά, 47 υπήρχαν στο Airbnb, ενώ 44 καταχωρίσεις εμφανίζονταν και στις δύο πλατφόρμες. Όλα βρίσκονταν σε κτίρια που κατατάσσονταν στην κατηγορία του υψηλότερου σεισμικού κινδύνου.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν σε περίπτωση σεισμού | Re: Rise

Το Βουκουρέστι είναι μια από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης που βρίσκεται στο «μάτι» του Εγκέλαδου, καθώς έχει βρεθεί στο επίκεντρο δύο μεγάλων σεισμών του περασμένου αιώνα, με τον πιο καταστροφικό να σημειώνεται το 1977. Ο συγκεκριμένος σεισμός είχε κοστίσει την ζωή σε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, είχε 10.000 τραυματίες ενώ 32 κτήρια κατέρρευσαν σε λιγότερο από 1 λεπτό.

Απαντά η Airbnb και η Booking

Ο Matei Sumbasacu, ιδρυτής της Re:Rise τόνισε το κράτος θα μπορούσε να υποχρεώσει άμεσα τις πλατφόρμες να λάβουν μέτρα.

«Ο βασικός θεσμός που είναι υπεύθυνος για όποιον επισκέπτεται την πόλη είναι ο δήμος. Κάποιος πρέπει να φροντίσει τη δική του αυλή, αλλά πάντα απέφευγαν αυτή την ευθύνη», ανέφερε.

Η Airbnb ανέφερε ότι «η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα» και πως εξετάζει τις πληροφορίες ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η Booking.com τόνισε ότι οι συνεργάτες της οφείλουν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και να τηρούν τη νομοθεσία.