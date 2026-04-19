Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές - Ο επικρατέστερος υποψήφιος

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, στη Βουλγαρία , όπου διεξάγονται οι όγδοες εκλογές μέσα σε διάστημα πέντε ετών, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 7:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 19:00 (ώρα Ελλάδας).

Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε ένα κλίμα παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις συνεργασίας δεν κατάφεραν να διατηρηθούν στην εξουσία, ενώ παράλληλα καταγράφεται μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, φαβορί εμφανίζεται ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τη σταθερότητα και να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Το κόμμα του, «Προοδευτική Βουλγαρία», φέρεται να συγκεντρώνει περίπου 35%, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν διασφαλίζει αυτοδυναμία.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, με ποσοστό κοντά στο 18%, γεγονός που αντανακλά τη φθορά από τη μακροχρόνια πολιτική του κυριαρχία.

Παρά την κόπωση των πολιτών από τη συνεχιζόμενη κρίση, το ενδιαφέρον για τη σημερινή εκλογική διαδικασία εμφανίζεται αυξημένο. Δημοσκόπηση της Alpha Research εκτιμά ότι η συμμετοχή μπορεί να φτάσει το 60%, σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με το 34% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2024.